物超所值 最挑剔的你如何制定最实惠的旅行计划

想制定今年的旅行计划？面对全球众多实惠而具特色的青年旅舍，即使是最挑剔、最精明的旅行家也经常会无从选择。

今年的Hoscars奖对于青年旅馆爱好者和酒店经营者来说都有着很高的参考价值，这是在线预订平台Hostelworld评选出的年度最佳青年旅馆奖项，号称酒店业的奥斯卡。类别包括最佳单身酒店、最佳专业人士工作酒店、最佳旅行者酒店等十几类。

最佳单身女性旅馆，Hostel One Prague，捷克共和国

兹兹科夫的Hostel One Prague旅馆。

Hostel One Prague酒店坐落在Zizkov充满活力的区域，可为旅行者带来难忘的体验。

旅馆白天提供徒步旅行活动，并拥有自己的酒吧The Rave Cave。

喜欢安静夜晚的客人可以看电影、在公共休息室里弹吉他或在花园里放松的喝上一杯。

最佳单身男士及最佳大型旅馆，Los Patios Hostel，哥伦比亚

在哥伦比亚Los Patios Hostel Boutique旅馆的屋顶酒吧可欣赏山谷景色。

麦德林市的Los Patios Hostel Boutique旅馆坐落在哥伦比亚的热带山谷中。

它的每个独特的楼层都展现了庆祝哥伦比亚的自然奇观：山脉、丛林、海洋和平原，而客房则以该国最受欢迎的旅游目的地来命名。

前往屋顶酒吧，吸收一些哥伦比亚的阳光，与朋友们一起喝一杯，同时欣赏令人叹为观止的美景。

你还可以去旅馆的健身房，或在配备PS4的游戏室放松身心。

最佳大学预科间隔年学生（18-24岁）旅馆，The Hat Madrid，西班牙马德里

The Hat Madrid旅馆拥有特色餐厅和酒吧。

The Hat Madrid旅馆自豪地拥有超级友好的氛围，并拥有位于喧嚣的马约尔广场的所有好处。

靠近太阳门（Puerta del Sol）、Grand Via和La Latina等热门景点，附近有很多地方可以游览。

旅馆内有宽敞的公共区域、餐厅和酒吧，以及迷人的屋顶露台和日光浴室。

最佳设施旅馆，The RoadHouse Prague，捷克共和国

The RoadHouse Prague旅馆由经验丰富的背包客经营，为预算有限的旅行者提供便利。

The RoadHouse Prague旅馆由经验丰富的背包客经营，为预算有限的旅行者提供便利，为他人创造美好的回忆。

旅馆每天都有活动，每晚的家庭聚餐旨在使客人在一种友好而热情的氛围中聚在一起。

舒适的休息室配有电视、各种书籍和棋盘游戏，让人度过那些慵懒的下午。

而当地社区还有远近闻名的咖啡馆、酒吧和餐馆。

物超所值旅馆，Tropical Valley Homestay，越南丰市

家庭经营的Tropical Valley Homestay旅馆以每晚2.70英镑的价格提供了最物有所值的住宿。

在越南Phong Nha的Tropical Valley Homestay旅馆可一览当地河川和山脉风光，由家庭经营，营造出一种温馨的氛围，以每晚2.70英镑的价格提供了最物有所值的住宿。

旅馆设有供应当地美食的餐厅、一个共用休息室和一个大花园。

喜欢探索当地环境的客人可以报名参加每天的徒步旅行和骑自行车游览洞穴和丛林活动。

最适合英语旅行者旅馆，Cozy Nook Hostel，越南大叻

舒适的Cozy Nook Hostel旅馆是想要体验真实越南美食游客的绝佳选择。

Cozy Nook Hostel旅馆是家庭经营的住宿地，目的是为客人提供地道的越南体验，包括与家人一起用餐和参加文化交流等活动。

日常活动还包括溪降、徒步旅行和摩托车之旅，以及探索越南中部高地大叻（Da Lat）的自然风光。

最佳小型旅馆，Roy's Villa Hostel，斯里兰卡锡吉里耶

斯里兰卡Roy's Villa Hostel旅馆的客人可以从自己的卧室欣赏湖畔景色。

对于那些想要逃离繁忙的城市并在斯里兰卡的旷野放飞自我的人来说，Roy's Villa Hostel旅馆是个理想的地方。

这家青年旅馆的每个客房均享有湖边美景。

你还可以游览附近的狮子岩（Lion Rock,），皮杜兰加拉岩（Pidurangala Rock），丹布拉市（Dambulla）和波隆纳鲁沃古城（Polonnaruwa）。

还可以在稻田里与当地农民共度时光，或在当地小湖里游泳。

最佳中型旅馆，Yes! Lisbon Hostel，葡萄牙里斯本

葡萄牙Yes! Lisbon Hostel旅馆设有舒适的休息室，并提供免费的城市徒步旅行。

这里是结识志趣相投的旅行者的绝佳去处，其公共区域包括一个设有棋盘和PS 4游戏的舒适休息室，以及一间供应饮品的酒吧。

周围有鹅卵石街道，可以免费的徒步，还有一家提供当地美食的餐厅，可以与新朋友交流旅行故事。

最佳超大型旅馆，Wombat's City Hostel Vienna，奥地利

Wombat's City Hostel Vienna旅馆对于那些对艺术和建筑感兴趣的人来说是个不错的选择。

Wombat's City Hostel Vienna旅馆就在城市中心，维也纳最大的纳许市场（Naschmarkt）就在附近。

旅馆位于文化区以南，是对艺术和建筑感兴趣的客人的理想选择。

客人可以在附近上喝一杯，然后玩台球，或者直接前往文化热点地区，例如维也纳国家歌剧院和13世纪的霍夫堡宫（13th-century Hofburg Palace）。

最佳新旅馆，Wombat's City Hostel Venice Mestre，意大利威尼斯

Wombat's City Hostel Venice Mestre旅馆距水上城市仅10分钟火车车程，乘公车即可轻松到达机场。

这家旅馆将威尼斯的宏伟壮丽与旅馆的功能实用性结合在一起，提供一个公共休息室，可以在这里休息、聊天、计划你的下一次旅行。

(责编：燕勐、贾文婷)