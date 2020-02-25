中国代表团参加第二十五届马斯喀特国际书展

人民网讯 第二十五届马斯喀特国际书展2月22日在阿曼首都马斯喀特开幕，中方展团携200余种、近800册图书参展。在中宣部的领导和支持下，北京师范大学出版集团代表中国出版界首次参展。

为推动中国文化走出去，助力“一带一路”建设和中阿民心相通，此次中方参展图书有5类、语种有中文、英文、阿拉伯文。书展上，《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》《周易》《红楼梦》等图书成为热门。

2月23日，代表团成员、2019年中华图书特殊贡献奖青年成就奖得主雅拉·艾尔密苏里接受了阿曼广播电台的采访，讲述自己作为翻译家的经历，向阿曼读者展示了开放包容的中国。

她指出，近年来阿中文化交流水平日益提升，特别是出版领域，一大批优秀的中文图书被翻译成阿拉伯语，并通过多种渠道来到阿拉伯国家，使阿拉伯民众有机会了解中国的历史、文学、经济和社会现状。由北京师范大学出版集团、中国人民对外友好协会、中国阿拉伯友好协会、北京外国语大学共同打造的“中阿友好文库”在阿拉伯世界获得良好反响。

采访结束后，雅拉·艾尔密苏里还在现场对北师大出版社和阿方出版社合作出版的《西川诗选》《欧阳江河诗选》《1934的逃亡》等阿文译作进行签售。

图书是书展的主角，也是版权贸易活动以及与各国出版同行交流的关键，更是出版“走出去”的决定性因素。中国展团以书为媒，以图书销售和文化交流为主导，通过媒体宣传，使中国展台成为阿曼民众近距离观察和感知中华文化的重要窗口。

(责编：贾文婷、杨牧)