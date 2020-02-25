中方是否会帮助非洲应对疫情？外交部：滴水之恩当涌泉相报 

人民网北京2月25日电 据外交部网站消息，2月25日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

全文如下：

应王毅国务委员兼外长邀请，塞尔维亚第一副总理兼外长达契奇将于2月26日至27日对中国进行正式访问。

向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，2月24日0—24时，中国境内新增治愈出院病例2589例。截至2月24日24时，中国境内累计治愈出院病例27323例。

问：你刚刚宣布了塞尔维亚第一副总理兼外长将访华的消息。你能否介绍此访安排，如何评价当前中塞关系？

答：这是个很好的问题。访问期间，王毅国务委员兼外长将同达契奇第一副总理兼外长举行会谈。这是达契奇第一副总理兼外长时隔3年多再次访华。当前，中国政府和人民正全力抗击新冠肺炎疫情，达契奇第一副总理兼外长在此特殊时刻访华，体现了塞尔维亚政府和人民对中方的深情厚谊和有力支持。相信此访对落实两国领导人达成的重要共识，深化中塞政治互信，推动各领域务实合作具有重要意义。

中国同塞尔维亚传统友谊深厚。塞尔维亚是首个同中国建立全面战略伙伴关系的中东欧国家。近年来，双方高层交往频繁，政治互信不断巩固，务实合作成果丰硕，人文和地方交往密切。中方愿在共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作框架内推动中塞关系持续健康发展。

问：昨天，桂敏海因非法向境外提供信息被判处监禁。你能否进一步透露他非法获取并提供了什么信息？瑞典政府没有收到任何关于他不想继续保留瑞典国籍并恢复中国公民身份的信息。你对此有何评论？

答：2月24日，宁波市中级人民法院以为境外非法提供情报罪，依法判处桂敏海有期徒刑十年，剥夺政治权利五年。

为境外非法提供情报，是严重损害中国国家安全和利益的行为。中国是法治国家，中国司法机关严格依法办案，作出上述判决，并充分保障了桂敏海的各项合法权益。中方坚决反对任何国家、任何组织、任何人以任何形式干涉中国的内政和司法主权。

桂敏海原籍中国宁波，1996年加入瑞典国籍，2018年桂敏海自愿主动向中国公安机关申请恢复中国国籍，公安机关依法予以批准。根据《中华人民共和国国籍法》，中国不承认中国公民具有双重国籍，被批准恢复中国国籍的，不得再保留外国国籍。在桂敏海恢复中国国籍后，中国依法只承认其为中国公民。

我想我回答了你的问题。

问：世界知识产权组织总干事选举将于下周三在日内瓦举行，中国提名了该组织现任副总干事王彬颖女士参选。有不少消息称，美国正在不遗余力阻挠中国候选人。美国国务卿蓬佩奥团队表示，中国长期被控窃取知识产权，让中国领导一个帮助制定跨境知识产权政策的机构是荒谬的。美国白宫国家贸易委员会主任纳瓦罗在《金融时报》发表文章称，不应让中国控制世界知识产权组织。你对此有何评论？

答：中国是全球创新大国和知识产权大国。中国提名候选人参选世界知识产权组织总干事，体现了中方为国际知识产权合作与发展作贡献的积极意愿。

中方候选人王彬颖女士是优秀的国际知识产权专家，已为产权组织效力近30年，在国际知识产权界以及产权组织内部享有很高声誉，是公认的经验最丰富、能力最强、最具竞争力的候选人。这一提名也符合国际社会关于更多杰出女性担任国际组织负责人、推进性别平等的期待。

然而，全世界都看到，美国为了打压中国，正不遗余力地向一些国家施压，逼迫他们放弃支持中国候选人，扬言“只要不是中国，谁都行”，甚至以停止援助等不光彩手段进行威胁讹诈。在中国全国抗击新冠肺炎疫情之时，美国联手一些国家向别国施压，阻挠破坏中方候选人竞选，是落井下石，趁人之危，是极不道德的。

任何选举都要公平竞争，按规则办事。而美国却无视规则、不守规矩，出于狭隘政治目的，对中国肆意抹黑打压。我们不禁要问，是谁给了美国这种把一场专业选举搞成政治闹剧的权利？

各国都是主权国家，都有依照本国考虑和利益，独立决定投票立场的权利。美国自己没有候选人，只对自己的一票有决定权。我们不禁要问，是谁给了美国这种对别国指手画脚、强加于人的权利？

能力至上、女性优先是国际机构选举的重要标准，一直被包括美国在内的西方国家奉为圭臬。我们不禁要问，为什么到了中国，美国就立刻撕下伪装，把这些原则和标准抛在脑后？

我们对王彬颖女士的能力充满信心，也对其他5个国家的候选人充满敬意，愿意同他们展开一场公平友好的竞争。中方相信，所有主持正义、坚守原则的国家都会坚决抵制美国这种不道德的行为，让这次选举在公平公正的氛围中进行。

问：22日，世卫组织总干事谭德塞在非盟紧急卫生部长会议上发表视频讲话称，世卫组织仍担忧新冠肺炎疫情在卫生系统较弱的国家传播，呼吁国际社会支持那些最脆弱的国家。中方是否会向非洲提供帮助？

答：我们注意到谭德塞总干事的有关表态。新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。我们采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。事实证明，防控工作已取得显著成效。正如世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，为全球疫情防控赢得了时间。

在抗击疫情的过程中，非洲国家虽然自身条件有限，仍第一时间向中方提供了宝贵的支持和帮助。前不久召开的非盟第36届部长级会议和非盟和平与安全理事会会议均发表公报，支持中方抗击疫情的努力。刚刚结束的非洲国家卫生部长紧急会议也高度评价中方抗疫举措。在危难时刻，非洲同中国站在一起，这是人类命运共同体理念的最好诠释。

“滴水之恩当以涌泉相报”是中华民族的优良传统。我们将铭记这份友情和帮助，继续落实好共建“一带一路”和中非合作论坛北京峰会成果，向那些卫生系统较弱国家提供力所能及的支持，帮助他们增强疫情防控能力，维护地区和全球的公共卫生安全。

问：据报道，近期，美国国防部、国家卫生研究院一些官员称，中国利用美国高校的专业知识增强自身军事及技术竞争力，并通过招募吸引美国顶尖科研人士、企业家和专家前往中国的方式“窃取”美方科研成果。中方有何评论？

答：我注意到有关报道，愿强调几点：

第一，中国的科技成就一不靠偷，二不靠抢，是包括广大知识分子在内的中国人民凭借智慧和汗水拼搏奋斗出来的。统计数据显示，2009年至2019年，中国科技人员共发表国际论文260万篇，排名世界第二。

第二，中美加强科技交流与合作，符合双方共同利益。美方个别官员打着国家安全的旗号，渲染炮制所谓中方“窃取”美方科研成果，别有用心。一些美国高校负责人也认为美官员对国家安全的担忧太过夸张且具有歧视性质，并表示同中方开展合作事实上对推动科学技术发展至关重要。

第三，人才跨国流动，推动了世界科技进步。各国都在积极开展国际人才交流合作。美国这方面更是如此。中方所采取的有关举措旨在促进中国与各国的人才流动，鼓励和推动国际科技合作，这些举措与世界其他国家的通行做法并无本质区别。

我们敦促美方个别官员摒弃冷战思维和零和博弈的过时观念，正确看待并维护中美在科技、人文领域的交流合作，多做有利于增进中美互信与合作的事。

问：第一个问题，目前，意大利、韩国、伊朗等国新冠肺炎疫情扩大，中方对这些国家有什么建议？第二个问题，昨天武汉方面发布通告称，一些人员在满足一定条件情况下可以出城，后来这则通告被撤回了。我想问的是，在武汉的外国公民何时可以离开武汉？

答：谢谢你的问题。

关于你的第一个问题，中方正密切关注韩国、意大利、伊朗等国国内新冠肺炎疫情发展，对此感同身受。

疫情发生以来，这些国家的政府和人民为中国人民抗击疫情提供了宝贵支持和帮助，中方对此深表感谢。这些国家都是中国的友好伙伴，我们理应在抗击疫情方面加强合作。中方愿在努力抗击本国疫情的同时，同上述国家分享信息和经验，并根据他们的需要，提供力所能及的支持和帮助。

关于你提到的第二个问题，建议你向有关地方政府作进一步了解。

问：当前，日本、韩国国内新冠肺炎确诊病例增多，疫情防控形势日趋严峻。中方是否会对日韩采取禁止人员入境等限制措施？

答：中方正密切关注日本、韩国国内新冠肺炎疫情发展，对此感同身受。疫情发生以来，日韩两国政府和人民为中国人民抗击疫情提供了宝贵支持和帮助，中方对此深表感谢。中日韩三国互为近邻，邻里之间理应守望相助，加强合作。我们愿在努力抗击本国疫情的同时，同日本和韩国分享信息和经验，并根据他们的需求，提供力所能及的支持和帮助。

我想，面对疫情，保障本国人民生命安全和身体健康、维护地区和全球公共卫生安全是各国应尽的责任。我们愿同日、韩等有关国家密切沟通协作，探讨加强联防联控，一道采取适当的、必要的措施，有效地阻止疫情跨国扩散，共同维护好地区和全球公共卫生安全。

问：据报道，美方官员表示，正考虑“惩罚”中国驻美记者，以此作为对中方“驱逐”《华尔街日报》记者的反制措施。美方是否就此与中方沟通？中方是否要求美方不要采取上述措施？

答：昨天我已经回答了不少关于《华尔街日报》的问题。针对你今天的问题，我想再重申以下几点：

第一，“东亚病夫”一词与中国一段特定历史相连，极具侮辱性，该报公然选用带有种族歧视色彩的标题，挑战了中方的尊严底线，伤害了中国人民的感情，中国人民对此极大愤慨。美方有些官员应该认真读一下《华尔街日报》53名在华员工的联名邮件，他们在邮件中说,“这并非编辑独立性的问题，也不是新闻报道和评论之间划分的问题。这是一个错误的标题，它深深地冒犯了包括中国人在内的许多人。”任何有良知、有道德的人都应该对这种不当错误言行予以反对和抵制，而不是黑白不分，甚至还要考虑为一家拒不认错、拒不道歉的媒体撑腰打气。

第二，美方有些官员言必称言论和新闻自由，我想问问，如果一家媒体在美国公然发表种族歧视言论，它会面临怎样的惩罚？美国官方采取“顺我者存，逆我者亡”的态度区别对待媒体记者的做法，国际社会对此有目共睹，这也是美方所谓的言论自由吗？美方有关官员难道忘了白宫是如何对待CNN等媒体了吗？美方官员应该解释一下，近两年来美方无理拒签或以多种理由拖延多少中方媒体赴美记者签证？

第三，中方一直欢迎外国媒体全面、客观地报道中国，也一直按照国际惯例，依法依规为各国记者在华正常采访报道提供支持和便利。同时，我们坚决反对打着言论自由旗号恶意抹黑中国、侵犯中方尊严的行为。外国常驻新闻机构和外国记者必须遵守中国法律、法规和规章，遵守新闻职业道德，这在任何国家都一样。

我们敦促美方摘下意识形态有色眼镜，停止发表不负责任言论，停止对中国无端指责，多做有利于中美互信与合作的事。

问：昨天我看到了中国“两会”推迟举行的消息，具体举行日期还未决定。此前，中日两国政府正在筹备习近平主席4月访日的安排。“两会”推迟是否会影响习近平主席访日计划？

答：感谢你对习主席访问日本的关心。事实上，中日双方都在积极应对疫情，我们也一致认为应继续共同努力，为推进下阶段重大外交议程做好各方面准备工作。如果我们有消息，会及时发布，请你继续保持关注。

问：被中方吊销记者证的《华尔街日报》记者邓超正在武汉，她现在情况如何？中国政府是否会帮助她离开中国？

答：你问的是关于邓超的情况。她现在记者证被吊销，目前仍留在武汉。出于人道主义考虑，我们会继续允许她留在武汉，但是她不能从事采访活动。在武汉封控措施解除后，该记者应尽快离境。

(责编：贾文婷、杨牧)