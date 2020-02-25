洛杉矶召开圆桌会议对中国抗击新冠肺炎疫情表达支持 

新华社洛杉矶2月24日电（记者谭晶晶）美国洛杉矶县县政委员会和公共卫生局24日在洛杉矶市召集举行抗击新冠肺炎疫情圆桌会议，与会各界代表表达了对中国抗击疫情的支持。

洛杉矶县县政委员凯瑟琳·巴杰在会上说，洛杉矶县与中国驻洛杉矶总领馆保持密切合作，向公众提供有关疫情最准确的信息，以增加公众对疫情防控的了解，减少不必要的恐慌。她介绍说，洛杉矶县目前只有一例确诊病例，没有新增确诊和疑似病例，也没有社区感染的情况，中国的新增确诊和疑似病例也正在减少。“我们对战胜疫情的前景充满信心。”

洛杉矶县公共卫生局局长芭芭拉·费勒对中国科研人员为疫情防控作出的努力表示赞赏。她表示，中国共享新冠病毒基因组测序信息，有助于加速研发针对新冠病毒的疫苗和药物。费勒说，目前在洛杉矶县新冠病毒对公众的直接风险极低，公众开展正常活动没有任何影响。

出席会议的中国驻洛杉矶总领事张平对美国各界人士以多种方式表达对中国抗击疫情的支持表示感谢。张平说，中国政府采取了最全面、最严格、最彻底的措施抗击疫情，目前这些措施取得了积极进展，全国范围内新增确诊和疑似病例在下降。张平同时强调，病毒的传播没有国界之分，面对全人类共同的健康威胁和挑战，国际社会应加强相互支持，采取一致行动，共同抗击疫情。

此次圆桌会议共有包括洛杉矶县负责人、公共卫生局官员、议员以及来自教育、商业、医疗、保险等各界代表、媒体记者等数十人参加。

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