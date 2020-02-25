南非将于3月份主办非洲林业和野生生物委员会第22届会议

人民网约翰内斯堡2月25日电（王磊）据南非政府消息，南非将于3月9日至13日在克鲁格国家公园主办非洲林业和野生生物委员会（AFWC）第22届会议。届时，来自刚果共和国、坦桑尼亚、冈比亚、南苏丹、莱索托和几内亚等53个成员国负责林业和野生动物事务的部长们将出席在姆普马兰加省举行的会议，南非环境、林业和渔业部副部长马霍措·索特尤将主持会议。

据环境、林业和渔业部部长介绍，此次会议的主题是“森林和野生动物：非洲多样性促进共同繁荣与安全”。该主题将突出非洲资源丰富性和多样性不仅为数百万人提供了水、能源和粮食，更为恢复地区发展活力、国家经济繁荣奠定基础。

据悉，该委员会是联合国粮食及农业组织（粮农组织）的法定机构，主要职责为就森林和野生动物管理政策的制定提供咨询意见。该会议每两年举行一次，由成员国之一与联合国粮农组织合作主办，并对其他国家和组织开放。

第六届非洲森林和野生动物周将与此次会议同时举行，为南非提供一个展示其生物多样性以及合理利用自然资源以实现可持续发展的机会，并帮助来自不同国家的政策制定者、技术人员、学者、民间团体和和合作伙伴在本地、区域和国际间建立合作关系，开展协作，交流经验和知识。

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