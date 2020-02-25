中方是否会帮助非洲应对疫情？外交部：滴水之恩当涌泉相报 

人民网讯 据外交部发言人办公室微信公众号消息，在2月25日外交部例行记者会上，有记者问：22日，世卫组织总干事谭德塞在非盟紧急卫生部长会议上发表视频讲话称，世卫组织仍担忧新冠肺炎疫情在卫生系统较弱的国家传播，呼吁国际社会支持那些最脆弱的国家。中方是否会向非洲提供帮助？

赵立坚：我们注意到谭德塞总干事的有关表态。新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。我们采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。事实证明，防控工作已取得显著成效。正如世界卫生组织总干事谭德塞指出，中国强有力的举措既控制了疫情在中国境内扩散，也阻止了疫情向其他国家蔓延，为全球疫情防控赢得了时间。

在抗击疫情的过程中，非洲国家虽然自身条件有限，仍第一时间向中方提供了宝贵的支持和帮助。前不久召开的非盟第36届部长级会议和非盟和平与安全理事会会议均发表公报，支持中方抗击疫情的努力。刚刚结束的非洲国家卫生部长紧急会议也高度评价中方抗疫举措。在危难时刻，非洲同中国站在一起，这是人类命运共同体理念的最好诠释。

“滴水之恩当以涌泉相报”是中华民族的优良传统。我们将铭记这份友情和帮助，继续落实好共建“一带一路”和中非合作论坛北京峰会成果，向那些卫生系统较弱国家提供力所能及的支持，帮助他们增强疫情防控能力，维护地区和全球的公共卫生安全。

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