疫情无情人有情 蒙古国社会积极声援中国抗击疫情

中国驻蒙古国大使柴文睿

人民网乌兰巴托2月25日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿24日接受本网记者专访时表示，在举国上下团结一致同新冠肺炎疫情鏖战的时刻，驻蒙使馆全体工作人员牢记使命，恪尽职守，在积极做好对蒙外交工作，及时向蒙方宣介中国政府采取防控疫情举措，表明中方早日打赢抗击疫情阻击战的决心，为抗击疫情贡献力量。

问：新冠疫情发生以来，驻蒙使馆在争取蒙古国政府和社会各界理解和支持方面做了哪些工作？

答：我本人1月30日抵蒙履新。递交国书后，我密集拜会了蒙古国总统、总理、议长、外长、国防部长、矿业与重工业部长、交通运输发展部长、食品农牧业与轻工业部长、法律内务部长等政府部长以及朝野政党领导人，全面介绍中国政府和中国人民在习近平主席亲自领导和指挥下,为防控新冠肺炎疫情采取的积极有效措施和取得的进展，介绍中国政府始终本着公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布疫情信息，加强与国际社会在公共卫生领域的合作，为保护世界人民健康作出的巨大努力和贡献。

我在多个场合强调，中国政府和人民有信心早日打赢抗击疫情阻击战，希望蒙方理性、客观、科学看待疫情，审慎采取旅行和贸易管制。蒙方政要对中方采取负责任防控措施表示赞赏和支持。蒙古国总统、总理、外长分别致信习近平主席、李克强总理、王毅国务委员兼外长表示慰问，蒙主要政党领导人也致信慰问。蒙方政要一致表示，蒙中两国山水相连，命运与共，相信在中国政府的强有力领导下，中方一定能很快战胜疫情，蒙方愿同中方密切沟通配合，共同保护好两国民众健康。

为不断传递中国战“疫”的决心和信心，我7次接受蒙古媒体采访，通过媒体向蒙古国社会及时、全面、客观介绍我抗击疫情的有关情况，争取蒙古国民众对中国防疫斗争的理解支持。采访媒体包括蒙古国家通讯社、蒙古国家公共广播电视台（MNB）、《日报》、TV2、TV5、News.mn网站等二十多家主流媒体。我还在当地媒体发表了《中国有信心、有能力战胜疫情》署名文章，向蒙社会传递中国凭借独特的领导优势、制度优势和全国人民团结一心的精神优势，一定能打赢疫情防控阻击战的坚定信心，引发蒙社会积极反响。

在中国抗击疫情的过程中，如何帮助中国朋友渡过难关，如何同中方合作抗击疫情成为当地舆论的主旋律。蒙古国舆论普遍赞扬中国为防控新冠肺炎疫情采取的及时有效措施，蒙古国主流媒体客观、公正地予以报道。蒙媒体撰稿人阿勒泰发文表示，如果疫情不是发生在中国，而是在其他国家，情况恐怕会更严重。当地媒体对中国十天建成“火神山”“雷神山”医院的壮举予以广泛报道，被蒙古国民众传为佳话。

问：一段时间来，蒙古国发起了“永远的邻居、心灵的支持”人道之旅捐助活动。您如何评价蒙古国政府和人民对中国抗击疫情的声援，对拉近中蒙两国民众距离有何作用？

答：新冠疫情发生以来，蒙古国对中国人民抗击疫情展现出了极大善意，提供了慷慨支持。这其中包括蒙古国政府，第一时间宣布向中方提供20万美元捐助，乌兰巴托市政府提供5万美元捐助。蒙政府还发起了“永远的邻居、心灵的支持”人道之旅行动，号召政府各部门和社会各界积极捐款支持中国。蒙古国中央和地方政府、各行业协会、朝野政党、智库团体以及佛教界、教育界、文化界、企业界、留华学生等纷纷通过致信、拍视频、捐款捐物等形式为中国加油。很多单位工作人员自愿捐出一天工资，用实际行动支持中国抗击疫情。

疫情无情人有情。蒙政府各部门，蒙古人民党、蒙古民主党等主要政党，蒙古国留华学生、蒙古国工商会、蒙古国达希乔依林寺、蒙古国和平友好组织、蒙中友好协会、蒙古国军人统一联合会、中蒙文化教育暨社会发展基金会、旅蒙华侨协会等部门机构积极捐款捐物，表达爱心。我本人在履新拜会之余，出席了一系列捐赠活动，并诚挚表示中方谢意，给每位献上爱心的蒙古国朋友发去感谢信。

据不完全统计，蒙古国社会各界募集的善款已达近500万人民币，还有国内紧缺的口罩、防护服等医疗物资。这对一个拥有330万人口并不富裕的发展中国家而言，不是一个小数目，充分体现了蒙古国人民对中国人民的友好感情。

驻蒙古使馆本着“把好事办好”的精神，一丝不苟地做好捐赠接受，以最快速度将爱心物资和捐款转送国内。驻蒙使馆认真收集体现中蒙友谊的暖心故事，在使馆网站、微信公众号、社交媒体转载并向中蒙媒体推荐，及时将蒙古国人民的爱心传递到国内，为打赢防疫阻击战贡献正能量。在此过程中，中蒙两国政府和民众之间的距离越来越近，进一步夯实了两国关系的民意基础。

问：新冠肺炎疫情爆发后，蒙方采取了临时性出入境管制措施。驻蒙古使馆在为我公民回国提供便利方面做了哪些工作？

答：新冠肺炎疫情爆发后，驻蒙古使馆第一时间提醒旅蒙华侨、留学生和在蒙中资企业人员注意防护。随着疫情的发展变化，蒙古国政府采取了临时性出入境管制，给中国公民往来蒙古国带来不便。鉴此，我使馆及时发布相关提醒，积极协调蒙方为滞留的中国公民办理签证延期，得到蒙方相关部门的大力支持。

在此特殊时期，使馆领事部加班加点，每天接听数百个领保电话，及时耐心予以反馈和协助，为我公民排忧解难。为解决公民离蒙回国难题，我馆两次同蒙有关部门协调临时开放口岸，帮助急需回国的两批中国公民顺利离境回国。中蒙间客运中断后，我馆主动联系内蒙古自治区有关地方派车进入口岸蒙方一侧接回我公民。我馆领事官员不辞辛苦在寒夜为返回公民送行，讲解注意事项，并协调一路700多公里的沿途蒙警方提供便利和协助。

总之，我驻蒙使馆通过多种途径向蒙方表明，中国防范新冠肺炎疫情不仅是为了中国人民的健康，更是为了全人类的福祉，这一点也得到了蒙方政要的一致认同。在中国国内全力抗击疫情的同时，外交一线上的外交官们也在积极忙碌，做好各项对外工作，支持声援国内抗击疫情。阳光总在风雨后，相信在国内外共同努力下，在国际社会大力支持和帮助下，我们一定能很快渡过难关。经历过这次危难，中国和世界的友谊将更加牢固，人类命运共同体的理念将深植世界人民的心田。

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