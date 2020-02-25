中国驻俄大使张汉晖：“政治病毒”比新型冠状病毒更可怕

24日，中国驻俄罗斯大使张汉晖接受中俄主流媒体联合采访（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科2月25日电（记者屈海齐、李明琪）中国驻俄罗斯大使张汉晖24日在中俄主流媒体联合采访活动上表示，与新型冠状病毒相比，政治病毒更可怕。

张汉晖表示，个别西方媒体歪曲事实，穷尽攻击之言，抹黑中国，遏制中国发展。中国人民不惧怕任何敌人，一切企图利用疫情做文章的图谋都不会得逞。类似的诬陷和抹黑，也经常指向俄罗斯。中俄应始终保持警惕，更加坚定地站在一起，加强政治互信、深化友谊、推进合作，携手应对发展道路上遇到的阻力。

张大使强调，中方始终以高度负责任、公开、透明的态度，与国际机构和各国共享疫情信息，得到国际社会高度评价。170多个国家领导人和40多个国际组织负责人专门发函致电，表达对中方的坚定支持。普京总统向习近平主席发去慰问电并5次公开表示对中国的坚定支持，俄方动用专机向中方运送援助物资，俄社会各界民众自发录制支持中国的视频，这些都充分体现了中俄全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性，也彰显了两国长期以来相互支持的好传统。中方对此表示由衷感谢，相信两国之间的团结互信将在共同抗击疫情的斗争中得到进一步增强。

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