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中国驻俄大使张汉晖：中西医结合的治疗效果不断提升

2020年02月25日16:15  来源：人民网-国际频道
 
24日，中国驻俄罗斯大使张汉晖接受中俄主流媒体联合采访（人民网记者 屈海齐 摄）
24日，中国驻俄罗斯大使张汉晖接受中俄主流媒体联合采访（人民网记者 屈海齐 摄）

人民网莫斯科2月25日电（记者屈海齐、李明琪）中国驻俄罗斯大使张汉晖24日在中俄主流媒体联合采访活动上表示，中国多数省市将在近期基本走出疫情，武汉等重灾区防控工作有望经过3月进入扫尾阶段。

张汉晖表示，除湖北省以外的确诊病例连续21天下降，已有3省连续18天没有新增病例，全国累计治愈出院病例超过24734例，新增治愈出院病例大大超过新增确诊病例。在中国的病亡率控制已在2.29%，除湖北省以外的病亡率则为0.55%。他相信，中国多数省市将在近期基本走出疫情，武汉等重灾区防控工作有望经过3月进入扫尾阶段。

张汉晖强调，这次新冠肺炎疫情是新中国成立以来中国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。中国政府高度重视本次疫情，始终将人民的生命和健康放在首位。在各方共同配合下，全中国对战“疫”所需的重点医疗物资做到了有效保障，生活日常物资做到了充分供给。医护人员义无反顾奋战一线，科研人员不眠不休研发疫苗和药物，人民解放军闻令而动，新闻工作者不畏艰险送上一手新闻，社区工作人员坚守岗位，海外华人华侨捐钱捐物。全国各地和军队组建了330支医疗队共41600名医护人员驰援武汉市和湖北省。经过不断的实验和实践，诊疗方案也在不断优化，中西医结合的治疗效果不断提升。

关于中俄疫情防控合作，张汉晖表示，疫情爆发后俄方派遣专家团队赴华联合研制抗病毒药物和疫苗，取得初步进展。前苏联科学家研发的抗病毒药物阿比多尔，被验证可有效用于抑制病毒。在此次防疫攻坚战中，中国各地积极发挥中医药优势，有力有序推动中医药全面参与，促进了医疗救治取得特殊成效。今明两年是“中俄科技创新年”，可考虑将疫情防控、疫苗与药物研发等纳入其中，实现强强联合、优势互补。

(责编：崔越、刘洁妍)
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