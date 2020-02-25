澳大利亚研究团队宣称新冠病毒疫苗研制取得突破

研究团队正在实验室工作（图片由昆士兰大学提供）

人民网布里斯班2月25日电（王泉骄）在当前新冠肺炎疫情之下，全球众多研究机构正在积极快速研发相关疫苗。日前，来自澳大利亚昆士兰大学的研究团队在疫苗研制方面取得突破性进展。

昆士兰大学1月24日宣布，正利用一种专利技术以期快速生产针对新冠病毒的疫苗。这是国际组织“流行病防范创新联盟”的迅速应急项目之一。

2月22日，昆士兰大学方面表示，研究团队在新冠肺炎疫苗研发上取得重大突破。在过去三周时间内，研究团队在实验室中研制出第一支候选疫苗。在进行更多检测后，即可投入正式的临床前测试。

据研究团队带头人之一保罗·杨教授介绍，团队用于研发疫苗的“分子钳”专利技术能够增加病毒蛋白的稳定性，使疫苗更容易被免疫系统识别，从而激发保护性免疫反应。该项目是澳大利亚唯一一个由“流行病防范创新联盟”发起的新冠病毒疫苗研究计划。

保罗·杨在采访中表示，整个团队约有20名研究人员。为了研制候选疫苗，团队进行了数次尝试。当努力得到回报时，团队感到很兴奋。目前世界各地的研究员都在进行大量合作，共同携手战胜新冠肺炎。昆士兰大学的研究小组作为其中的一份子，感到很骄傲。

他说，随后研究团队将利用老鼠进行正式的临床前实验。如果临床前测试结果为阳性，可在2020年下半年开始进行人体测试。一切顺利的话，希望疫苗可以在12至18个月内投入使用，这还有很长的路要走。

保罗·杨还表示，研究团队非常关心受新冠肺炎影响的人们。“作为科学家，我们将努力改变世界，继续加快步伐进行下半年的临床测试。”

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