综合消息：中东多国首次确诊新冠病毒感染病例

新华社北京2月25日电 综合新华社驻外记者报道：中东地区国家阿曼、伊拉克、科威特和巴林24日均报告了本国首次确诊的新冠病毒感染病例；伊朗24日宣布确诊病例升至47例，死亡12例。

阿曼卫生部24日说，该国首次确诊的新冠病毒感染病例为两名从伊朗返回的阿曼公民，目前状况稳定，正在接受治疗。

伊拉克卫生部24日说，伊拉克南部城市纳杰夫当日确诊该国首例新冠病毒感染病例，感染者系一名来自伊朗的学生，目前已被隔离。

科威特卫生部24日说，确诊3例新冠病毒感染病例，这也是该国首次确诊相关病例。科威特自22日起连续两天通过6趟航班从伊朗东北部城市马什哈德撤离约800人，这3例确诊病例就是撤离人群抵达科威特后接受检测时发现的。

巴林卫生部24日说，该国当天确诊首例新冠病毒感染病例。感染者是一名从伊朗回国的巴林公民，目前已开始接受治疗。声明还说，卫生部正在采取进一步预防措施，包括检测并隔离所有密切接触者。卫生部还向民众发送短信，告知如果出现感染症状应及时隔离并联系卫生部门。

伊朗卫生部24日说，截至当天上午，伊朗新冠病毒感染病例升至47例，死亡病例12例。伊朗卫生部呼吁民众不必对疫情感到过度恐慌，但居民近期要减少聚会和减少到现场观看体育赛事。

卡塔尔卫生部24日表示，将加大疫情防范力度，对来卡塔尔的人员加强检疫，出现发热和呼吸异常状况的人员将被送往医疗机构。据了解，卡塔尔目前还没有出现新冠病毒感染病例。（参与记者：杨元勇、张淼、王薇、聂云鹏、陈霖、涂一帆）

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