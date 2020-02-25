南非标准银行捐资坚定支持中国战胜疫情

人民网约翰内斯堡2月25日电（王磊）2月24日，南非标准银行集团（标行）在约翰内斯堡总部举行捐款交接仪式，向中国驻南非使馆转交75万兰特善款，支持中国抗击新冠肺炎疫情。中国驻南非大使林松添、标行首席执行官沙巴拉拉出席并致辞。标行战略发展部总经理柯克史密斯主持，中国工商银行非洲代表处首席代表、标行非执行董事王鲁宾，以及标行管理层和中国驻南非使馆赵中屹公参等外交官出席，0余家中南和国际媒体参加并广泛报道。

林大使首先代表中国政府和人民对南非标准银行在这关键时刻慷慨捐赠、伸出援手的善举表示由衷感谢，对坚定支持中国抗击疫情的南非政府和人民致以崇高敬意。

林大使说，此次捐赠的重大意义远远超出善款本身。不久前，上万名标行员工在非洲20个国家同时“穿红衣，挺中国”，用象征好运和胜利的“中国红”为中国人民加油鼓劲，让我们深受感动。今天，标行向中国捐赠的不仅是现汇，更是团结和力量，是对中国政府和人民赢得这场疫情防控阻击战的坚定支持和强大信心，必将永远被中国政府和人民所铭记。

林大使简要介绍了中国应对疫情的果断有效举措和积极进展，并现场展示我馆在南主流报纸刊登的每日疫情数据统计表格。林大使以详实数据为例指出，当前中国全国和湖北疫情发展出现了“两降一低一升”的积极态势，即新增确诊和疑似病例数量持续双双下降，死亡人数保持较低水平，治愈率显著上升。截至2月23日，全国每日新增确诊病例已从2月4日3887例下降到409例,湖北以外地区新增确诊病例仅为11例；截至2月23日，全国新增疑似病例已从2月5日5328例下降到620例，湖北以外地区新增疑似病例为170例；2月20日以来，全国每天治愈人数超过2000人。在华上千万外国人中迄今只有29人确诊，仅9人仍在接受治疗，2人死亡，其他均已康复出院。

林大使表示，病毒没有国界，需要国际社会团结协作、携手应对。在这场人与自然的全球之战中，武汉不是在孤军奋战，中国不是在孤军奋战，包括南非在内的很多友好国家和世卫组织、联合国等多个国际地区组织都通过各种形式表达对中国给予充分肯定和坚定支持。

林大使说，今天标行再次及时伸出援手，坚定支持中国抗击疫情，充分彰显了中南作为全面战略伙伴患难与共、同舟共济的兄弟情谊，以及中南两国企业合作共赢、共同发展的广阔前景。作为非洲规模最大的商业银行，标行与全球最大的商业银行中国工商银行开展战略合作，强强联手，必将为推动非洲工业化和现代化进程注入强劲动力，助力非洲实现自主可持续发展。

沙巴拉拉首席执行官表示，我们对中国有能力和资源战胜疫情充满信心。尽管深知南非和其他非洲国家也有抗击疫情的迫切需要，且自身经济也面临不少困难和挑战，但基于南中兄弟般的深情厚谊和团结协作精神，在中国人民全力抗击疫情的关键时刻，标行毅然决定向中国捐赠75万兰特现汇，以尽微薄之力，坚定支持中国战胜疫情。中国政府和人民以坚强韧性和超强能力，快速有效遏制疫情传播蔓延，为维护全人类的生命安全做出了巨大贡献，令人感动和钦佩。此次捐赠数目虽不大，但却代表着标行和南非人民对中国战胜疫情的坚定支持和强大信心，相信中国必将很快赢得最后胜利。

仪式上，沙巴拉拉首席执行官代表标行象征性向林大使转交了捐赠支票。

仪式结束后，林大使分别接受了中南媒体集体采访和专访,并重点回答了媒体关心的疫情对中国经济和中南经贸合作影响等问题。

林大使说，中国经济长期向好的基本面没有改变，疫情的冲击和负面影响是短期的、总体是可控的。经过一个多月的艰苦奋战，中国疫情在全国传播蔓延的势头已得到有效遏制，这在其他国家恐怕难以想象。这主要得益于习近平总书记和中国共产党的坚强领导，中国特色社会主义制度的显著优势、强大的动员能力和雄厚的综合实力。随着中国除湖北以外地区加紧复工复产，有序恢复生产生活，中国发展的巨大潜力和强大动能将充分释放，今年经济社会发展预期目标、特别是全面建成小康社会，让14亿人民全面摆脱贫困的目标一定能够实现。

林大使表示，患难见真情。在中国人民抗击新冠肺炎疫情斗争中，南非总统、非国大和南非共产党的总书记、南非人民及工商界和媒体等均以各种方式给中方予充分理解和坚定支持。中国人民永远不会忘记南非人民在此困难时刻给予的宝贵支持，中南各领域友好务实合作将迎来更大发展机遇。

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