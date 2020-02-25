内塔尼亚胡：绘制地图完成后以色列将对约旦河西岸部分地区“行使主权”

新华社耶路撒冷2月24日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡24日表示，美国和以色列两国政府已经开始绘制地图，将约旦河西岸部分地区纳入以色列版图，以色列将在绘图工作完成后立即对这些地区“行使主权”。

当日，内塔尼亚胡与美国驻以色列大使戴维·弗里德曼访问约旦河西岸的阿里艾勒犹太人定居点，实地考察当地地形。目前，由美以两国人员组成的绘图团队正在阿里艾勒犹太人定居点进行绘制工作。

内塔尼亚胡表示，绘图工作将“尽快完成”。纳入以色列版图的约旦河西岸部分地区将允许“适用以色列法律和主权”并“获得美国承认”，绘图工作一旦完成，以色列将立即对相关区域“行使主权”。

据以色列媒体报道，绘图工作需要至少两个月才能完成。

以色列将于3月2日举行议会选举，内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团面临来自以色列中间党派蓝白党的激烈竞争。以色列媒体分析，内塔尼亚胡这一表态意在争取选民支持，巩固其右翼票仓。

美国总统特朗普1月28日公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，包括承认以方对包括战略要地约旦河谷在内约旦河西岸大约30%的土地拥有主权。该计划因无视巴方关切而遭到巴勒斯坦明确拒绝。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

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