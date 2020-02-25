俄外长说俄土将就叙利亚伊德利卜局势进行系列磋商

新华社莫斯科2月24日电 俄罗斯外交部长拉夫罗夫24日说，俄罗斯和土耳其准备就叙利亚伊德利卜省局势进行新的系列磋商。

据塔斯社报道，拉夫罗夫当天在莫斯科对媒体说，俄方希望通过磋商就如何在伊德利卜省建立真正的冲突降级区和防止恐怖分子在当地横行的问题与土方达成一致。

他说，根据俄土领导人达成的协议，伊德利卜的反对派武装应与恐怖分子划清界限，重武器应被撤离该省周边地区以防止其被用于打击叙军阵地、平民目标和俄驻赫迈米姆空军基地。

拉夫罗夫说，然而，在双方达成协议后，伊德利卜冲突降级区正在变成冲突升级区，恐怖分子还多次从土耳其观察点所在地区向俄叙军阵地以及叙平民目标发动攻击。他相信，“伊德利卜境内的土耳其军人对这一切都看得很清楚”。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。

2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在俄罗斯索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。根据协议，土方以监督停火的名义在伊德利卜设立12个观察点。

近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。俄军也参与了对伊德利卜冲突降级区内武装分子的打击行动。

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