新华社德黑兰2月24日电（国际观察）议会选举保守派有望大胜 伊朗对美或更趋强硬

新华社记者陈霖

伊朗第11届议会选举自21日举行后至今尚未揭晓最终结果，但据伊朗半官方媒体迈赫尔通讯社报道，现有统计数据显示，在总计290个议席中，保守派已狂揽约200个席位。

分析人士指出，如果保守派最终以巨大优势重获议会主导权，将意味着最高领袖哈梅内伊的权威进一步巩固，伊朗对美国政策可能会更加强硬。

保守派有望大获全胜

尽管最终结果尚未揭晓，但仅就首都德黑兰一地来看，据伊朗国家电视台23日报道，保守派赢得了该地区全部30个议会席位。

德黑兰大学访问学者、清华大学伊朗问题专家刘岚雨指出，保守派的胜利将进一步巩固哈梅内伊的地位，增强其在立法上的话语权。

美国智库昆西负责任治国研究会执行副总裁特里塔·帕尔西认为，伊朗议会组成更加趋于保守，证明美国特朗普政府上台后推行的“极限施压”政策起到了反作用。

分析人士指出，由于过去4年伊朗改革派的政策措施在油价下跌和美国制裁等因素影响下取得的成果不多，因此改革派在本次议会选举中失利。

改革派的一些候选人未能参选也是影响其选情的一个因素。在投票前一周，伊朗宪法监护委员会取消了大部分改革派知名候选人的参选资格，不少支持改革派的选民因此放弃投票，导致投票率仅为40%左右。

伊核问题或更难解决

分析人士认为，如果保守派最终在议会选举中大获全胜，代表改革派的总统鲁哈尼在最后一年任期内处境将更加艰难，其内政外交政策的推行阻力可能会加大。另外，此次议会选举结果也可能对明年的总统选举产生影响。

刘岚雨认为，在保守派主导议会后，鲁哈尼在余下的任期内可能不得不摆出更强硬的对外姿态。

2018年美国退出伊朗核问题全面协议，随后重启对伊制裁，导致美伊关系持续紧张。今年1月，美军空袭炸死伊朗高级将领苏莱曼尼。此次议会选举投票前一天，美国财政部又以涉嫌妨碍伊朗举行“自由选举”为由，制裁5名伊朗宪法监护委员会成员。

美国《纽约时报》评论说，当前伊朗对外面临与美国的持续对峙，对内面临因美国制裁而加剧的经济困境，在此情况下，一个更加保守的议会可能让伊朗对美政策更为强硬，也让美伊双方通过协商解决当前危机的可能性更加渺茫。（参与记者：刘晨、刘品然）

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