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中国定能取得抗击疫情的胜利

2020年02月25日13:15  来源：光明日报
 

　　泰国国会下议院第一副议长素察·陈乍仑24日在接受中国媒体采访时表示，相信在中方强有力措施和高效管理下，中国定能取得抗击新冠肺炎疫情的胜利。

　　素察·陈乍仑说，泰中一家亲，每当一方有困难的时候，另一方总是感同身受、倾力相助。在中国政府和人民抗击疫情的过程中，他一直向中国表示支持、送去信心。近期，他通过相关机构向中国全国人大、国务院、中联部等多个机构以及中国人民发去慰问电。泰方对中国有力抗击疫情表示钦佩，高度赞赏防控疫情工作所取得积极成效，坚定支持中方各项努力，对中方最终战胜疫情充满信心。

　　素察·陈乍仑认为，新冠肺炎疫情暴发以来，中国政府始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，果断采取一系列防控举措，行动之快、力度之大、范围之广、措施之严令人敬佩。泰国各界高度赞赏中方在应对疫情过程中始终保持透明、开放态度，有效控制了疫情蔓延。希望中国人民平安健康，尽快渡过疫情期。在这个艰难的时刻，泰国人民将一如既往地支持中国。

　　素察·陈乍仑表示，泰中两国是近邻和亲密朋友，在泰国国会2月29日休会之后，他将于3月中旬率领代表团赴中国访问，促进两国议会和各部门的密切联系和友好合作，并向中国人民表达支持。作为中国的友好邻邦，泰国愿与中国加强各个方面的合作，促进两国传统友好关系进一步发展。（记者 付志刚）

　　

(责编：于洋、杨牧)
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