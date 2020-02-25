印尼智库举办“预防新冠肺炎”研讨会

肖千大使在研讨会上同来宾交流（人民网记者 徐伟摄）

人民网雅加达2月25日电（记者 徐伟）印度尼西亚智库“印尼外交政策协会”24日在首都雅加达举办以“国际机构与印尼政府如何预防新型冠状病毒感染肺炎大流行”为主题的研讨会。世界卫生组织驻印尼代表纳瓦拉特纳萨米、印尼卫生部国际合作司长阿扎普、中国驻印尼大使肖千、印尼前驻美国大使苏马蒂，以及专家学者和媒体等百余人出席。

肖千介绍说，经过艰苦卓绝的努力，目前中国新冠肺炎疫情防控形势已发生积极变化。疫情蔓延势头得到初步遏制，防控工作取得阶段性成效，全国新增确诊病例数和疑似病例数总体呈下降趋势，治愈出院人数较快增长，治愈率不断提高，尤其是湖北以外省份新增病例大幅减少。部分药品进入临床试验，效果良好。部分疫苗进入到动物试验阶段，预计最快的将于4月下旬左右申报临床试验。这些积极进展说明，疫情虽然来势凶猛，但是中国采取的果断措施是正确和有效的，疫情是可控的、可治的。

肖千表示，横向来看，此次疫情虽然感染人数较多，但中国境内病死率控制在3.3%，远低于埃博拉的40.4%、中东呼吸综合征的34.4%、非典的10%和2009年美国H1N1流感的17.4%等。比如，据美国疾病控制与预防中心发布的信息，美国正遭受流感病毒冲击，本流感季已有2600万人感染，至少1.4万人死亡，比新冠肺炎疫情致死人数高得多。对于新冠肺炎，我们要重视，但无需恐惧，更不应过度反应。

纳瓦拉特纳萨米在研讨会上介绍了当前有关新冠肺炎的一些研究成果，以及世卫组织针对新冠肺炎开展的相关工作。他表示，世卫组织已与多家社交媒体公司和搜索引擎开展打击虚假新冠肺炎信息的工作，减少虚假和错误信息出现在公众面前。他还表示，针对新冠肺炎的疫苗也在全力研发中。此外，世卫组织还将继续努力寻找新冠肺炎的适当治疗手段，旨在进一步降低该病的致死率。“无论是在湖北武汉或中国别的地方，以及其他出现新冠肺炎疫情的国家，当前仍有大量医护工作者夜以继日地奋战在抗疫一线，他们努力控制疫情的发展，我们要对他们的工作致以崇高的敬意。正是那些坚守在医院、实验室等一线的医护工作者才是确保我们能够免受病毒侵害的重要保证。”

阿扎普表示，截至目前，印尼国内尚无新冠肺炎确诊病例，表明印尼国家卫生系统运转正常。自收到新冠肺炎疫情爆发的信息以来，印尼卫生部在国内各机场、港口等入境口岸设立了监测仪器，加强了预防工作。此外，印尼卫生部还指示位于雅加达的国家实验室针对疑似病例进行排查后确认，目前尚未发现确诊病例。同时，鉴于全球新冠肺炎的发展形势，印尼还将继续加强与国际社会开展合作，共同抗击新冠肺炎。

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