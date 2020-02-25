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世卫组织强调新冠肺炎疫情仍未构成“大流行病”

2020年02月25日08:23  来源：新华网
 

　　新华社日内瓦2月24日电（记者凌馨　陈俊侠）世界卫生组织总干事谭德塞24日强调，尽管意大利、伊朗和韩国等地新冠肺炎确诊病例陡增令人十分担忧，但目前疫情仍未构成“大流行病”。

　　谭德塞当天在世卫组织例行记者会上说，近日意大利、伊朗和韩国等地的确诊病例迅速增多令人十分担忧。不过，新冠肺炎疫情尽管存在发展成为“大流行病”的可能，但根据世卫组织的评估，目前尚未构成“大流行病”。

　　谭德塞解释说，世卫组织在判断是否使用“大流行病”一词描述疫情时，要对病毒传播的地理范围、所引发疾病严重程度以及对整个社会的影响等进行持续评估。目前世卫组织并未看到新冠病毒在全球范围内“不受控制地”传播，也未看到重症病例或死亡病例大规模出现。“我们看到的是世界不同地区发生的疫情正以不同方式影响着各国，需要采取因地制宜的应对措施。”

　　谭德塞说，目前使用“大流行病”一词不符合事实，无疑会引起恐慌，对阻止感染或挽救生命没有任何帮助。他指出，现在是所有国家、社区、家庭和个人集中精力控制疫情、并为可能到来的“大流行病”做准备的时候。世卫组织将持续进行风险评估，时刻监测疫情的发展变化。

　　世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安在同一场合表示，“大流行病”意味着全球人口均面临感染此病的风险，其中一部分人口将可能最终染病。而目前看来，在对病毒的强力阻击下，中国确诊病例数出现明显下降，这与“大流行病”的逻辑相悖。

　　瑞安强调，现在宣布新冠肺炎疫情构成“大流行病”为时过早，人们目前正处在为可能的“大流行病”做准备阶段。“我们仍在努力避免让它成为现实，有些国家已经成功做到了这点。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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