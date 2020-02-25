澳洲火灾能促成全球气候行动吗？

截至2020年1月中旬统计，澳大利亚林火已经燃烧了澳洲南部逾1000万公顷的土地。这场史无前例的大火，对人类健康、基建和野生生物造成了重大影响。

24日，英国《自然·气候变化》杂志发表权威性时评，以多篇有关澳大利亚林火的评论文章、通讯文章以及社论的形式，共同探讨了此次火灾的影响和相关的全球响应。

火灾对气候变化研究有何影响

欧洲科学计算研究中心科学家本杰明·桑德森等人在一篇主题为“呼唤气候科学”的评论文章中，考察了最新的气候模型，并思考它们能否预测新南威尔士的火灾。科学家们指出，为了提高对极端火灾事件的应对能力，研究人员需要将气候科学建模的不确定性，尽快转化为有效的指导，并提防过度自信。

文章称，如果地球系统模型无法“捕捉”到此次澳大利亚火灾的严重性，那么迫切需要进行下一步的开发，以评估我们是否低估了风险。

在另一篇评论文章中，澳大利亚墨尔本皇家理工大学城市研究中心科学家劳伦·里卡兹和詹姆斯·沃森，讨论了火灾对当前气候变化研究的影响，以及科学家和研究机构需要怎样快速应对这类事件。

他们指出，生命财产损失、生态破坏、民生服务中断、巨额保险费用、民众精神健康困扰等等，这些随着气候变化带来影响正日益被人们所认识、所记录，而预测和解决此类影响，是由训练有素的研究人员进行的。但是，研究本身也远远不能免受气候变化的影响，要考虑这种影响对相关科研造成的不断升级的威胁。为了减少此漏洞，迫切需要单独的研究人员和小组适应大型计划和机构，否则这些科研人员的价值将被削弱。

公众支持气候变化行动

由澳大利亚墨尔本大学地理学院研究人员莱斯利·海德发表了一篇评论文章，探讨了火灾是否会促成气候行动，又或者，此类火灾是否会被当成一种“新常态”。他指出，灾难性大火引起了公众强烈反响，公众支持采取变革性的气候变化行动，应意识到此时所具备的潜力，同时，应该表达、承认而不是抑制对气候变化的情绪反应。

一部分科学家则关注并讨论了火灾对森林生物群落造成的损害，考察了造成该地区降雨的自然气候模式。

美国橡树岭国家实验室研究人员汉里耶特·耶格尔和查尔斯·康覃特等人发表的通讯文章，考察了国际上对此次澳大利亚火灾的响应。

文章指出，随着气候变暖和干燥，未来野火风险呈指数增长。这场大火已永远重塑澳大利亚大陆的生态，其将激发人们进一步承诺减少全球温室气体排放。除此之外，应看到世界做出的“全球响应”。个人救助受伤野生动物的行动（如为考拉编织特殊的靴子）表明了全球在帮助澳大利亚动物群方面的努力。但他们将个人救助与缓解气候变化以保护物种和生物多样性所需的措施进行了对比，认为针对受害动物的小规模康复工作与减少物种灭绝数量所需的大规模气候适应之间，存在规模失衡。

目光转向气候变化前沿

同时发表的社论文章，题为《在火线中》。文章表示，澳大利亚的大火导致当地及全球人们一致呼吁——加大力度缓解气候变化。有关澳大利亚大火的新闻报道，那些对人类福祉、基础设施、野生生物造成的破坏性后果的图片，引起了国际同情和援助。在这种团结的同时，也应对澳大利亚的气候政策提出批评，并向世界各国领导人发出紧急信号。

这次大火的异常程度，使许多人将澳大利亚称为气候变化的“零地带”，从而激发了对澳大利亚及此类国家加强减灾工作的需求。

社论文章称，“面对火灾，澳大利亚无疑值得同情和支持。与此同时，也值得将目光转向处于气候变化前沿的其他地方，并在共同推动气候行动的过程中讲述他们的故事。”

文章表示，尽管以现阶段的科研能力，“捕获”此类火灾对于气候模型的影响仍然是一个挑战，但它也预示着即将出现的更好的警示系统。这种极端灾难事件的发生率在提高，而人们的相关意识也在提高。（张梦然）

(责编：于洋、杨牧)