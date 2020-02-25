桑德斯领跑　特朗普利好？

美国总统唐纳德·特朗普23日祝贺民主党总统竞选人伯尼·桑德斯在内华达州党内预选中获胜，同时指认民主党高层对桑德斯不公，故意在预选前泄露指称俄罗斯干预选举的情报打压桑德斯。

一些媒体分析，特朗普替桑德斯鸣不平，似乎有意煽动民主党内讧，同时为自己竞选“助攻”。

【“鸣冤”有深意】

特朗普23日动身前往印度前在白宫南草坪告诉媒体记者，桑德斯前一天在内华达州民主党预选中“大胜”，“但大家都知道正在发生什么”。他指认民主党企图阻碍这名佛蒙特州联邦参议员争夺总统候选人资格。

特朗普说，他从报纸上得知俄罗斯人有意帮助桑德斯赢得民主党总统候选人提名，指认美国众议院情报委员会民主党籍主席亚当·席夫等人没有事先通报总统，便把这一涉密信息外泄给媒体。

一名国会消息人士21日向路透社披露，美国情报界官员先前向众议院情报委员会作简报时称，俄罗斯似乎正散播虚假信息，同时助选桑德斯和特朗普。桑德斯同一天承认，他1月听取美国官员通报，称俄罗斯有意提升自己赢得党内预选的几率。内华达州民主党党内预选22日举行。

特朗普说，“我认为事情可能是这样的……民主党人正以非常不公平的方式对待桑德斯，在我看来像是亚当·席夫泄露信息，因为他们不想让”桑德斯赢得民主党总统候选人提名。

桑德斯2016年在民主党党内预选中败给希拉里·克林顿。特朗普一直声称民主党在预选中偏袒希拉里。这一说法至今仍在分化民主党选民。按照路透社的说法，通过质疑美国情报界最新发现，特朗普似乎有意“助攻”桑德斯，实际上也是为自己连任“铺路”，因为他自认与推行社会主义议程的桑德斯对决胜算更大。

按照德新社的说法，特朗普似乎有意制造民主党党内分歧，多次试图激发桑德斯支持者对民主党高层的不满。即便桑德斯没能从党内预选中脱颖而出，特朗普这样做似乎有助于吸收桑德斯支持者选票。

【否认俄“助攻”】

就特朗普的说法，众议院情报委员会主席席夫很快经由“推特”反击，称特朗普想转移视线，他上周“炒掉”代理国家情报总监约瑟夫·马圭尔，就是因为后者作上述俄干预选举简报。特朗普19日任命美国驻德国大使理查德·格雷内尔接替马圭尔。席夫是众议院针对特朗普的弹劾调查主导人之一。

特朗普多次质疑美国情报界先前结论，即俄罗斯干预2016年选举是为了帮助自己打败希拉里。白宫方面23日为特朗普声辩，撇清总统与俄罗斯的干系，同时否认马圭尔走人关联上述简报。

总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩当天告诉美国媒体，听取简报的共和党籍众议员认为情报内容不支持情报官所述。身为能接触到大量情报的官员，奥布莱恩说，没有看到任何情报或分析指认俄罗斯正助选特朗普。

奥布莱恩同时否认特朗普因不满马圭尔继而把他撤换。他解释说，换人原因是马圭尔下月初任职期满，而白宫需要已经过国会参议院提名确认的官员临时填补空缺。副总统办公室主任马克·肖特也解释，特朗普是对选举安全官员在向他作简报前先向众议院作简报不满，暗示在党争环境下的闭门简报可能遭扭曲。（海洋）（新华社专特稿）

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