联军红海挫败疑似胡塞武装袭击

沙特阿拉伯领导的多国联军23日说，在红海南部海域挫败一起由也门反政府胡塞武装发起的“迫近恐怖袭击”。胡塞武装没有予以回应。

沙特通讯社以多国联军发言人图尔基·马利基为消息源报道，联军摧毁一艘由胡塞武装从也门西部省份荷台达投放的无人驾驶船只，船上装满爆炸物。他没有说明那艘船的预定袭击目标。

事发区域据信靠近曼德海峡。曼德海峡位于阿拉伯半岛西南端与非洲大陆东北端之间，连接红海和亚丁湾，是从地中海、苏伊士运河通往印度洋的重要海上通道之一。

两艘沙特油轮2018年7月经曼德海峡进入红海水域时遭胡塞武装袭击，致使沙特当年一度暂停经曼德海峡的石油出口。

马利基23日说，这一袭击图谋对地区乃至国际安全以及海上贸易构成威胁，利用荷台达发动这类袭击公然违反也门政府和胡塞武装2018年12月在联合国斡旋下达成的协议。

那份协议涉及红海港口城市荷台达停火等议题。

也门冲突2014年持续至今。胡塞武装控制包括首都萨那在内的也门北部地区和多座城市。沙特、阿拉伯联合酋长国等国家2015年3月针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动，战事持续至今。沙特与胡塞武装去年9月以来多次举行非正式会晤，商讨避免冲突升级。

胡塞武装近期似乎加大对联军攻势。多国联军21日说，沙特方面拦截数枚由胡塞武装发射、以沙特数座城市为目标的弹道导弹。（杜鹃）【新华社微特稿】

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