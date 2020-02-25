马哈蒂尔递交辞呈　或终结“交班”计划

马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德24日向最高元首递交辞呈，他领导的土著团结党同时宣布退出四党执政联盟“希望联盟”。

当天早些时候，包括7名内阁成员在内的11名议员宣布脱离执政党之一、前副总理安瓦尔·易卜拉欣领导的人民公正党。

分析人士认为，当前局面意味着马哈蒂尔与安瓦尔维持不到两年的执政联盟濒于破裂，安瓦尔“接班”出任总理的前景愈加黯淡。

【密会引猜测】

根据马来西亚总理府的声明，马哈蒂尔24日下午1时递交辞呈。马哈蒂尔随后辞去土著团结党主席职务。

土著团结党发表声明，宣布退出希望联盟，同时支持马哈蒂尔继续出任总理。

马来西亚《新海峡时报》24日报道，马来民族统一机构（巫统）、土著团结党等多个主要政党23日各自开会，但没有公布议程。人民公正党内，副主席穆罕默德·阿兹明·阿里的团队当天也举行碰头会。这一罕见动向引发媒体对政局突变的猜测。

路透社援引消息人士的话报道，土著团结党和人民公正党部分成员当天会晤巫统成员，商讨组建新的执政联盟，支持马哈蒂尔继续出任总理至5年期满。

安瓦尔23日晚公开指责人民公正党内出现“叛徒”，与土著团结党私下合作，有意联合前执政党巫统等势力重新组建政府，将他排除在新一届政府之外。

“我们知道，有些人企图推翻希望联盟，组建新政府，”安瓦尔说，“他们包括我们曾经的朋友土著团结党，还有人民公正党的一小部分叛徒。”

人民公正党24日宣布开除两名党内高层人士，包括副主席阿兹明。

【“接班”或无望】

《日经亚洲评论》报道，最新动向意味着马来西亚政坛发生重大变故，安瓦尔可能无缘“接班”马哈蒂尔、成为下一任总理。

上世纪90年代，时任副总理安瓦尔与时任总理马哈蒂尔交恶，安瓦尔被解除职务，后来两次入狱。两人2018年宣布和解并结成同盟，两人所领导政党在2018年5月的选举中击败长期执政的巫统。

马哈蒂尔就任总理后，推动安瓦尔获特赦出狱，承诺在一两年内把总理职务交给安瓦尔。

组成希望联盟的四个政党中，人民公正党是最大政党，该党主席安瓦尔不担任公职，但他的妻子万·阿齐扎·万·伊斯梅尔担任政府副总理。

路透社报道，希望联盟内部近期矛盾不断。一方面，安瓦尔阵营频繁要求明确“接班”时间表，马哈蒂尔方面表示还需要更多时间。消息人士说，21日举行的执政联盟会议上，亲安瓦尔的内阁成员再次施压马哈蒂尔。

另一方面，希望联盟支持率有所下滑，在近期举行的5场补选中失利。马哈蒂尔上月警告，如果不停止内斗、及时推动改革，希望联盟可能执政生命只有一届。

【政局添变数】

新加坡《海峡时报》分析，马哈蒂尔递交辞呈属于“战术性操作”，可能“以退为进”，在确保自己能留任总理的同时，排除安瓦尔“接班”的可能性。

消息人士告诉路透社记者，即使没有安瓦尔势力，土著团结党等政党也已争取到重新组建政府所需的超过112张议员赞成票。

受政局不确定性影响，马来西亚股市24日盘中暴跌逾2%至2011年以来最低水平。

最新动向招致希望联盟部分选民不满。一些选民说，在上次选举中投票支持希望联盟，是为了给国家带来变革，而不是让它与前执政党合作，“背叛”选民意愿。（徐超）（新华社专特稿）

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