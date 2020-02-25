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记者连线在意大利的杭州老师和青田姑娘

2020年02月25日08:13  来源：都市快报
 
原标题：快报记者连线在意大利的 杭州老师和青田姑娘

　　亚伯夫妇在船上

　　意大利街头空荡荡

　　目前已有近30个国家出现了新型冠状病毒感染确诊病例。

　　中东地区的黎巴嫩和以色列21日均报告首例病例，亚洲地区的韩国近日确诊病例大幅增加，日本、伊朗、阿联酋、意大利的确诊病例也继续增加。

　　世界卫生组织总干事谭德塞22日呼吁，遏制新冠病毒传播的“机会窗口”正在收窄，各国应尽快做好应对准备，防止疫情蔓延。

　　意大利是欧洲新冠肺炎疫情最严重的国家。到23日，确诊病例共达132例。昨天在意大利的两位浙江老乡，向快报介绍了当地的情况，以及他们疫情下的生活。记者 陈棠棣 魏柯嘉

　　转折点：2月20日

　　记者联系上了一位在伦巴第大区生活的青田姑娘小晟，今年是她和丈夫在当地生活的第14个年头，他们在当地开了一家餐馆，有两个儿子，大的8岁，小的3岁。

　　她告诉我，1月底有两名武汉人随旅行团在罗马被发现感染新型冠状病毒，罗马当地立即采取隔离，要求随团的其他游客经过隔离检查后回到中国，所以病情并无蔓延。而两名患者也在当地治愈后回到中国，所以疫情在当地并未引起太大影响。

　　转折点出现在2月20日。当天伦巴第大区有一名意大利人被发现感染上了新型冠状病毒。

　　他来自科多尼奥镇北部的阿达堡镇，38岁，16日因流感症状前往医院。他从未去过中国，因此并未接受防疫检测，只是回家后服用抗生素治疗。19日，他病情加重再去医院。病毒测试后，于20日晚确诊他感染了新冠病毒。

　　目前无法推测他的感染源。不过他2月初曾与一个从中国返回意大利的朋友聚餐，这个朋友尚未出现症状，目前在医院隔离。

　　对当地华人生活有何影响？

　　小晟说，21日，当地政府要求所有餐饮和一些日常店都关门，大家都不出门，不走动不聚餐，学校也不开学（开学时间暂定为3月1日）。开餐饮业的人一下子就失去了经济来源。

　　“以我们这样一家四口为例，加上聘请的保姆，我们平时一个月正常生活开销大概在6000欧元。我们在意大利有房子。现在不出门，除了正常吃饭，没有其他消费，一天生活费大概在二十欧元，基本还没感受到生活压力。”小晟说，“但是如果是刚到意大利打工的中国人，那可能会比较惨。比如一个餐馆不开工，老板可能会不提供住宿，打工者有可能会流离失所。”

　　当地人不再抗拒戴口罩了

　　意大利没有强制人留在家里，靠自觉，出入公共场所不量体温，高速公路也不设关卡。不过目前小晟所在的伦巴第大区街头上已经没有什么人。

　　之前当地人很排斥戴口罩，认为只有不健康的人才会戴口罩，既然身体有问题应该待在家里。现在大家出门也戴起了口罩。

　　“麻烦的是买口罩，之前中国人在当地买了大量口罩寄回国内捐赠，现在疫情暴发，此地也是一罩难求了。”

　　“最难受的是出门买东西，以前去消费，当地人都会笑脸相迎，现在……”小晟说，这个变化让她有点难过。

　　返意华人很自律 自我隔离14天

　　记者还联系了在意大利托斯卡纳区首府佛罗伦萨的陈怡。她是杭州天长小学教师，外派到意大利中文学校任教一年。她说：

　　我居住的地方，是佛罗伦萨的小镇，平时就比较安静。随着新冠的消息传来，小镇的生活基本没什么改变，只是我缩小了活动范围——佛罗伦萨市区的每周例行逛街不去了，这对于喜欢买买买的女人来说，应该是一个比较大的改变吧！

　　国内的家人、朋友常提醒我，出门要戴上口罩呀。但小镇路上没有人戴口罩，平时路上人也很少，意大利又有禁止蒙面法，你说突然戴上个口罩出门，周围的意大利人反而会用异样的眼光看你。

　　平时我接触比较多的，是学校的老师和学生。疫情消息传来之前，这里很多华人返回国内过年了，大部分是温州的。

　　因为年后回意大利的家长和学生比较多，意大利学校发了通知，希望从中国返回意大利的学生，要自我隔离14天，再回校上课。只是要求，没有强制。

　　这里的华人还是比较自律的，回来的基本就打电话给老师，告知会在家休息，不外出，自我隔离。

　　朋友家有个华人小姑娘，读三年级，前几天不小心感冒了，结果就没有学生跟她玩耍了，她很受伤，在家里休息了一周，返校时还要在家庭医生这儿开个证明，证明病已经好了，可以返校读书了。

　　我们当老师的也有体会，学校里和你热情打招呼的人变少了。

　　意大利政府也在努力，搞了很多活动。佛罗伦萨塞斯托的市长倡议，56所意大利学校全部吃中餐一天。佛罗伦萨中文学校联盟的五所意大利学校还共同为中国祈福。托斯卡纳大区主席到教育局长等众多官员2月11日还齐聚小镇上的圣托里诺学校，和华人孩子共同为中国加油。这样的活动，不仅在佛罗伦萨，在米兰、罗马的学校、华人街也有。

　　■现状 确诊132例

　　近日意大利新冠肺炎病例快速飙升，为欧洲疫情最严重的国家。

　　当地时间2月22日晚，累计确诊79例，到23日中午升到132例，其中2例死亡，2例出院。疫情最严重的伦巴第大区有89例。

　　21日有两名患者身亡。一个是78岁的男性退休建筑师阿德里亚诺·特雷维森，因病住院10天，查出患新冠肺炎。另一个75岁女性，在家中等待测试结果时病逝，尸检显示她感染了新冠肺炎病毒。

　　美联社报道，流行病学调查未发现两例死亡病例直接接触传染源。

　　意大利总理孔特1月31日宣布将进入国家紧急状态。

　　封城11座

　　意大利决定至少封锁11个城镇。这在欧洲国家尚属首次。

　　22日晚，意大利总理孔特与政府内阁部长开了约5小时紧急会议，决定目前至少封锁11座城镇，禁止民众出入，违者将面临刑事起诉。

　　政府宣布，受影响地区的学校和办公室继续关闭，民众改为留在家中工作。

　　意大利卫生部紧急颁布卫生条例，强化预防隔离制度和措施，要求14日内去过中国相关地区的所有人员，必须到当地卫生局备案，由工作人员指导在住所隔离观察，并接受监督。违者将承担相关法律和刑事责任。

　　科多尼奥有8名确诊案例收治在同一间医院，造成5名医护也确诊感染，约150医护人员隔离观察。科多尼奥市市长弗朗切斯科·帕塞里尼发布行政命令，关闭所有餐馆、咖啡厅、学校、舞厅等公共场所。卫生部官员建议当地居民最好留在家中，不要出门。

　　意甲比赛推迟

　　意大利媒体报道，意大利卓越联赛一个38岁球员被确诊感染新冠病毒，已隔离治疗。

　　意甲联赛23日的3场比赛：国际米兰主场对桑普多利亚，亚特兰大主场对萨索洛，维罗纳对卡利亚里，全部推迟。

　　全球规模最大的眼镜专业展——米兰国际光学眼镜展主办方宣布，每年一度的展会推迟到6月。

　　19名“钻石公主”号邮轮上的意大利乘客22日返回意大利，再次接受医学检查和消毒，随后转往另一军事设施开始为期14天的隔离观察。

　　英国的网红爷爷确诊

　　英国到2月中旬确诊9例患者，8例已出院，包括被称为“超级传播者”的斯蒂夫·沃尔什。他在新加坡开会时被感染，随后又传染了多人。

　　在“钻石公主”号上，有一对英国老年夫妻，广受关注。

　　他们来自北安普敦，74岁的大卫·亚伯和73岁的莎莉·亚伯。大卫是婚礼主持，开了个相关的培训公司，经常和莎莉一起到世界各地旅游，在脸书上发照片。这次他们坐邮轮，是为了庆祝结婚50周年，特意订了80平方米的套房，有个阳台。

　　1月20日邮轮从日本横滨启航，2月1日一名乘客确诊感染新冠肺炎。当天大卫转发了这个新闻：“天啊，这就是我们乘的船！”

　　大卫从此开始在网上讲述船上隔离的生活，上传没事人似的悠闲度假视频，吐槽“检疫太慢”等，获得无数粉丝，成了网红爷爷。

　　19日，他和妻子莎莉确诊感染新冠病毒。他们不得不分开隔离。

　　美国：要做好准备

　　采取停学停业措施

　　日本朝日电视台21报道说，近期美国遭受流感侵袭，本季度已有2600万名流感患者，死亡人数达1.4万人，体检结果显示，很多人并非患有流感。报道还说有怀疑认为是新冠病毒。这个报道引发许多人猜测。

　　美国疾病控制和预防中心22日回应说，目前没有证据支持这个说法。疾控中心确认，截至22日晚，美国一共有35例新冠肺炎确诊病例，其中美国本土检测发现14例，从中国武汉和“钻石公主”号邮轮撤侨回国的21例。

　　21日，美国疾控中心下属国家免疫与呼吸疾病中心主任南希·梅森尼尔在媒体电话会上说，目前新型冠状病毒还没有在美国社区传播，但这一情况很可能最终会发生。

　　她说，未来几周内如果出现社区传播的情况，美国也需要做好准备，与目前一些亚洲国家一样，采取停学、停业措施以阻断病毒传播。

　　“我们的目标依然是减缓该病毒进入美国的速度。这会为我们赢得更多时间，让社区为应对更多病例出现和病毒持续传播的可能性做好准备。”她说。

　　据新华社、央视等

(责编：冯粒、曹昆)
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