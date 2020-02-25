阿桑奇引渡案在英国开庭审理

新华社伦敦2月24日电（记者桂涛）英国伦敦一家地方法院24日就是否同意美国政府引渡“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇开庭审理。

提出引渡阿桑奇要求的美方律师指控阿桑奇犯有十余项罪名。阿桑奇的律师认为，一旦阿桑奇被定罪，将面临最高175年的刑期。

据当地媒体报道，阿桑奇当日到庭。预计庭审听证和辩论将持续约一周，5月将再次开庭。目前尚不知法庭何时会做出最终判决。

去年5月，阿桑奇曾因身体原因未能出席在伦敦另一法院举行的听证会。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。2010年，该网站公布了大量美国政府有关阿富汗战争和伊拉克战争的秘密文件，让美国的外交形象遭到巨大打击，引起轰动和争议。

2010年11月，瑞典检方指控阿桑奇当年8月在瑞典逗留期间涉嫌强奸。身在英国的阿桑奇被英国警方逮捕后否认所有指控。英国最高法院裁定可将他引渡至瑞典。2012年6月，阿桑奇在保释期间进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。2019年4月，在厄瓜多尔宣布撤销给予阿桑奇的庇护后，英国警方宣布阿桑奇在厄瓜多尔驻英国大使馆被捕。当年5月，阿桑奇在英国被判入狱50周，罪名是他违反保释条例进入厄瓜多尔驻英国大使馆寻求庇护。目前美国寻求引渡阿桑奇。

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