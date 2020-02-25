巴勒斯坦谴责美以企图将约旦河西岸部分地区划入以色列版图

新华社拉姆安拉2月24日电（记者熊思浩）巴勒斯坦总统府发言人纳比勒·鲁代纳24日谴责美国和以色列两国政府着手绘制企图将约旦河西岸部分地区纳入以色列版图的地图，认为相关地图不具任何合法性。

鲁代纳当天发表声明说，美以两国政府联合绘制“这些违反联合国决议的地图不能变成既成事实”。他强调，巴方“唯一接受的地图”就是以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国的地图。

鲁代纳警告，美以双方针对巴勒斯坦采取的“危险升级行为”将导致在联合国决议基础上实现公正和全面和平的任何机会丧失殆尽，这些行为不会给任何人带来和平、稳定和安全，反而会加剧地区紧张局势。

他呼吁国际社会立即采取行动，制止美以双方的行为。

美以两国政府根据美国总统特朗普提出的“中东和平新计划”，将于近日着手绘制反映约旦河西岸“变化”的巴以地区地图。据媒体报道，美以两国地图绘制组需要至少两个月时间才能完成相关绘制工作。

美国总统特朗普1月28日公布所谓“中东和平新计划”，在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，包括承认以方对包括战略要地约旦河谷在内约旦河西岸大约30%的土地拥有主权。

“中东和平新计划”无视巴勒斯坦方面关切，遭到巴方明确拒绝。

以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在上述两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦则坚持建立一个以1967年战争之前边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立的巴勒斯坦国。

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