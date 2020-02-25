2月22日，在阿富汗楠格哈尔省贾拉拉巴德拍摄的一群残疾儿童。

赛义夫拉赫曼·萨菲摄（新华社发）

俄支持举行叙问题四方峰会

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫2月23日说，俄总统普京支持就叙利亚问题举行俄罗斯、土耳其、法国和德国四方领导人会议。目前各方正在协商会议日期。

据报道，土耳其总统埃尔多安21日表示，法德领导人提议3月5日在伊斯坦布尔举行叙利亚问题俄土法德四方峰会。

佩斯科夫表示，土耳其尚未履行俄土领导人2018年在俄罗斯索契达成的协议。根据该协议，俄土双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立非军事区。近期，叙政府军和土军在伊德利卜爆发正面冲突，双方在交火中各有伤亡。

阿富汗开启一周“减暴”期（见图）

阿富汗2月22日开启为期一周的“减少暴力活动”期。这一天，阿富汗迎来了久违的平静。

根据美国与阿富汗塔利班达成的“减暴”协议，塔利班将不在城市和公路上发动袭击，也不会袭击美军基地或阿安全部队总部，而阿安全部队和北约驻阿联军也将不开展针对塔利班的军事行动。但若阿安全部队遭袭，北约联军将支援其反击行动。22日，阿富汗各地没有发生一起重大袭击事件。

持续近20年的阿富汗战争给当地民众造成了巨大创伤。就在“减暴”期开始的同一天，联合国阿富汗援助团发布报告称，2019年阿富汗冲突各方共造成3403名平民死亡、6989名平民受伤，其中大部分平民伤亡是由反政府武装造成的。这是阿富汗平民伤亡人数连续第六年超过1万人。自2009年联合国阿富汗援助团统计平民伤亡人数以来，到2019年为止，平民伤亡总数已超过10万人。

多国联军打击也门胡塞武装

沙特阿拉伯领导的多国联军2月23日说，多国联军当天摧毁了也门胡塞武装设在萨那存放弹道导弹和无人机的数个仓库，以破坏该武装在萨那的弹道导弹及无人机组装、储存和发射能力。

多国联军发言人图尔基指责胡塞武装将萨那变成弹道导弹及无人机组装、储存和发射中心，从而有计划和系统地袭击沙特城市和平民目标。他说，此次行动是对胡塞武装21日向沙特边境城市发射导弹的回应。

2014年9月，也门胡塞武装夺取首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。

（均据新华社电）

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