保工期！ 中企海外项目全力稳运行

2月10日，胡努特鲁燃煤电厂项目举行防疫期间安全施工会。

国家电投供图

国家能源集团国华电力印尼爪哇电厂检修人员检查输煤系统设备运行情况。

国华电力供图

中哈员工携手在风雪中战斗，春节期间扎纳塔斯风电施工稳步推进未受影响。

国家电投供图

“中巴经济走廊”优先实施项目巴基斯坦卡洛特水电站最后一套座环、基础环成功吊装。

三峡集团供图

中国企业既连着全球供应链、产业链，也是大量海外工程的承建者。仅2019年，中企承包的1亿美元以上海外项目就有506个。新冠肺炎疫情发生后，这些项目是否能正常运行？接着干、加油干！记者了解到，目前各相关中国企业正全力复工复产，稳定全球产业链、畅通国际供应链、保障项目工程顺利实施。

春节期间连续施工

——不少中方员工放弃回国休假，企业合理调配当地资源，项目持续推进

跟国内情况不同，历年来许多中企的海外项目在春节期间不停工，甚至是抓紧快干的好时候。今年，受疫情影响，不少项目提前做好预案，为正常施工留足空间。

“疫情发生后，我们动员各参建单位员工发扬国家电投上海电力‘三千精神’，千言万语、千辛万苦、千方百计开展工作，充分发挥目前留守项目现场约120名管理人员的作用，所有管理人员取消了周六周日休息，原计划春节后回国休假的计划全部取消，视疫情发展再行安排。”胡努特鲁电厂副厂长李晓峰说。

国家电投上海电力下属的胡努特鲁燃煤电厂项目，是中国“一带一路”和土耳其中间走廊倡议下的重点项目，也是迄今为止中资企业在土耳其最大的直接投资项目，实现了中国资金、技术和设备抱团出海。目前，电厂项目正常开展施工。

在哈萨克斯坦，中国电力札纳塔斯风电项目公司第一时间组成防疫小组制订防控预案，同时与使领馆充分对接，在严格按照各项要求做好防控工作的同时，项目建设也丝毫没有松懈。

札纳塔斯项目现场130余名工人中有近五成是当地员工，在尊重哈萨克斯坦当地习俗的前提下，考虑项目工期及建设需要，整个春节假期均未停工。放立铁塔、架线、接线、调试、装修……各项工作有序推进着。札纳塔斯项目全体员工在风雪中“战斗”，为力争项目早日并网发电而努力。

在巴基斯坦，卡洛特水电站工程建设也在有序推进。春节期间，896名中方建设者和4370名巴方建设者坚守在项目一线，力保今年防洪度汛、下闸蓄水目标实现。

卡洛特水电站是“中巴经济走廊”优先实施项目，是三峡集团和中国水电行业第一个被写入中巴两国政府联合声明的项目。电站建成后，每年可提供约32亿千瓦时的清洁电能，将为巴基斯坦经济社会发展提供可靠的能源支持。

能源、交通、电力、水利……在遍布海外的各类项目上，工程建设者们鼎力合作、坚守一线，为特殊时期的平稳运行保驾护航。

国务院国资委秘书长彭华岗说，中央企业在海外的项目大量雇佣当地员工和国际员工，他们积极借助当地和第三方力量，确保中央企业在境外不同国家的项目合理调配资源、有序推进。

海外抗疫落细落实

——确保不把疫情带出国门， 确保境外人员安全

面对疫情，中国企业海外项目纷纷采取行动，将防疫工作落实到一线员工。同时，对企业赴境外人员严格把关。

国家能源集团国华电力公司第一时间部署海外抗疫工作。早在1月20日，公司在印尼的爪哇项目就召开疫情防控紧急会议，迅速布置各项防控工作，其他驻印尼单位也先后开展行动。

全面开启防控模式。统一对办公区域、控制室及宿舍、食堂、活动中心等人员聚集场所全面消毒，定期通风，保持空气清洁；调整食堂食品供应；严控需要人员聚集的会议安排，会议尽量采用远程形式或电话会议形式……从生活到办公，均严格遵照防疫要求。

防疫落实到员工。公司将预防知识传达到每一位职工，同时采购防护、消毒、隔离等相应物资器材，保证防护口罩数量充足，储备一定数量的防护服、医用手套、护目镜等必备器具。目前个人防护物资已发放到每一名员工。

严格把关人员管控。为确保万无一失，驻印尼各单位控制人员往返，在国内疫情正式解除前，国内人员暂缓返回印尼，同时不再安排人员回国休假和出差。对必须返回现场的人员，要求在雅加达隔离点单独隔离观察2周，无相关感染症状后方可返回项目现场。同时，厂内严格实施封闭化管理，查验进出人员信息及身体状况，确保厂区安全。

值得一提的是，一些海外项目现场人员并不多，疫情防控更增添了压力，但安全责任始终放在首位。

针对海外员工疫情防控工作，国务院国资委1月30日向中央企业印发紧急通知。当前，中央企业已采取了一系列措施，包括：要求中央企业集团公司统筹安排赴境外人员的数量，事先征得驻在国使领馆同意。由于央企海外项目多，以往赴境外人员都由子公司、分公司自行安排。对赴境外人员进行严格健康把关，包括家庭成员的健康调查，确保不把疫情带出国门。要采取更为严格的隔离措施。加强对已派出人员的健康监控，对境外人员每天的活动轨迹、身体状况进行确认，确保发现苗头及时处置，确保境外人员安全。

海外项目频频报喜

——视频调度生产、一人多职补缺、培训当地员工，生产能力逐步恢复

一手抓防疫，一手保生产。近期，海外项目频频传来好消息。

在巴西，圣西芒电站整体运行平稳，截至2月12日，本年度已经累计完成发电量9.930亿千瓦时。

圣西芒电站是国家电投海外公司2017年通过巴西政府特许经营权拍卖取得30年特许经营权的大型水电站。疫情发生后，圣西芒电站紧急建立和启动疫情应急方案，协调和支持已在驻地的中方生产人员和当地团队，确保全球资产安全和各项生产工作的正常运营管理。

1月22日至2月11日，国家电投上海电力所属日本公司在大阪、三田、筑波的3个光伏发电项目共计发电量为278.68万千瓦时，其中大阪项目发电量较去年同期上涨35.92%。

“以稳定项目生产来支持国内抗击疫情，这是我们远在海外的人可以做的。”国家电投上海电力日本公司董事长章健说。

在全球各地，为保障项目稳健运行，中国企业正各显身手。

在安哥拉卡约新港项目，中国交建的对策是：设置专人对接安哥拉卫生部、民航局等部门，充分启用网络办公等手段。面对中方人员暂缓返安的情况，在安中方员工一人多职、互相补缺，同时紧急招聘、集训安籍员工进行补充，为项目即将进入快速施工期做好人机料、工艺方案、施工计划、后勤保障等准备。

中国冶金地质总局在泰国设立了黑旋风（泰国）公司。在适当延长假期的情况下，冶金地质总局通过视频方式对生产过程进行远程指挥调度。与此同时，联系非疫区的中方管理人员迅速赶往泰国公司开展生产经营工作。目前，生产能力正逐步恢复。

中国建材集团所属中材国际、中国建材工程、中材节能等企业科学规划、合理安排，新签3项海外水泥、石膏板、房屋等工程合同，新签2项海外设备供货合同；全力保障110多项海外水泥、玻璃、光伏、节能等工程的建设进度，其中多个项目成功点火或产品下线。

“我们相信只要措施到位，中央企业一定能够克服困难，推动海外项目的顺利实施。”彭华岗说。

(责编：杨光宇、曹昆)