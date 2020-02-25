澳大利亚多举措保护儿童上网安全

近日，澳大利亚网络安全专员办公室发布了一份针对5岁及以下儿童的网络安全手册。家长可从网站上免费下载手册。手册也将发放给超过1.1万个学前班、儿童保育中心和早教中心，由教师向儿童讲解相关内容。

据当地媒体报道，手册的主要内容包括以下6个方面：安全设置电子设备，确保它们只在公共区域使用；保护儿童不接触不适合其年龄的内容；确保儿童了解他们的“个人信息”是什么；培养儿童良好的手机使用习惯；教导孩子何时寻求帮助；在给孩子拍照并分享照片之前要先征得同意。

早在2008年5月，澳大利亚政府就开始实施一项耗资8200万澳元（1澳元约合4.7元人民币）的“互联网安全计划”，其中一项内容是通过强制过滤器软件，阻止互联网服务提供商下载在澳大利亚属于非法的信息，如儿童色情和恐怖主义的内容等。

2015年3月，澳大利亚参议院通过了《加强儿童网络安全法案》。该法案旨在规范社交网络内容以遏制网络欺凌，并通过罚款和设立儿童网络安全专员来监督该机制运行。网络安全专员办公室的一项重要工作内容，是处理未成年人有关网络欺凌或网上威胁、恐吓、骚扰和辱骂等行为的投诉。网络安全专员核实后，有权要求社交媒体或网站运营商从平台上删除涉及个人隐私的图像或视频，有时还会对有关责任人采取行动。2019年2月，澳大利亚联邦政府宣布，将投资1000万澳元推行一项新的网络安全计划，避免儿童受到网络不良信息的影响。

当前，移动设备的普及降低了网络的使用门槛，造成网络信息泛滥，使儿童网络安全监管面临更加复杂的形势。澳全国81％的学龄前儿童已在使用互联网。一份调查显示，在受访的3700多名未成年人家长中，28％的家长发现孩子在过去一年中接触到有害网络信息，而近1/3的家长没有信心能帮助孩子应对潜在的网络欺凌行为。

目前，澳大利亚的中小学都开设了网络安全课程，以帮助孩子养成良好的上网习惯、注意保护隐私，及时甄别有害信息并向家长、学校或政府机构反馈。

据当地媒体报道，澳政府计划进一步加强对社交媒体的监管，要求互联网公司将用户安全纳入产品和服务的设计中，通过开发智能工具，加强对网络中负面信息的识别和防范，更迅速地清除有害内容。此外，政府还将与搜索引擎合作，加强对违法内容的审查，并建立更严格的有害信息投诉和报告机制。

（本报堪培拉电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)