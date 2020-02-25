法国打击偷漏税初显成效

法国政府近日发布数据显示，2019年，法国通过税务稽查共追回90亿欧元，比2018年和2017年分别高出16.3%和11.4%。法国舆论认为，这意味着法国打击偷漏税的多项举措效果开始显现。

2019年法国政府追回的税务款项中，有59亿欧元来自增值税、公司税、注册费、巨富税和不动产巨富税相关的欺诈行为，23亿欧元来自所得税和社会保障金相关欺诈行为，另有5.3亿欧元来自对互联网公司的罚款。 “90亿欧元相当于法国司法部的年度预算。”法国总理爱德华·菲利普在发布会上表示，“打击税务欺诈一直是政府工作的重点之一，我们的行动主要有两个方向：更好地发现和惩罚欺诈行为、更好地维护纳税者的利益。我们的努力已经取得了成果。”

统计显示，法国每年因为偷漏税损失600亿至800亿欧元。近年来，法国从法律、技术等方面多管齐下，不断加强对偷漏税的专项打击力度。2018年，法国通过了打击偷漏税法案。根据该法案，涉嫌偷漏税的公司可与税务部门协商，通过缴纳罚款避免上庭接受审判。2019年追回的税款中，互联网公司上缴的5.3亿欧元罚款便属于这一类别。

打击偷漏税法案还强化了针对偷漏税案件的执法力量。此前，隶属于财政部的税务部门在处理偷漏税案件中扮演关键角色。没有税务部门的起诉，检方无法启动对偷漏税企业的司法侦查。该法案推出后，税务部门必须将偷漏税金额超过10万欧元的案件移送司法部门。相比之下，司法部门执行效率更高，惩罚手段更严。2019年，法国司法机关查处的偷漏税案件达1678件，比2018年翻了一番，追回的税款及罚款超过3亿欧元。

去年7月，法国财政部专门设立了名为“税务警察”的特别部门，允许其拥有搜查权，协助财政部下辖的“打击税务犯罪小组”对重要税务案件进行调查。政府还加强了对互联网商业公司欺诈行为的管控。从2021年起，在网上开展商贸活动的公司将为使用其平台的卖家支付部分交易增值税，便于政府加强对卖家缴税情况的监管。同时，当局还取消了对欺诈行为举报人的奖励上限。此举可能会鼓励更多人向税务机关举报偷漏税行为。

名为“数据挖掘”的人工智能技术在案件侦查过程中也发挥了重要作用。这项技术结合了人工智能、统计学和数据库内容，对提供给各公共机构的信息进行综合分析、加强监控，并将税务检查范围拓展到社交网络上。“2019年借助该技术追回的税款达7.85亿欧元，而2018年这一数字仅为3.42亿欧元。”法国公共财务与行动部部长杰拉德·达尔马南说。

法国打击偷漏税行动仍任重道远。《费加罗报》分析称，政府行动力不足、相关部门之间沟通协调不畅等仍是法国亟待解决的问题。菲利普在讲话中承诺将纠正政府在行动力方面的缺陷，并将推动各部门“无缝合作”。政府还将设立专项小组，更好地协调税务、调查、司法等部门的工作，在增值税、电子商务等多个领域继续加强税务管理。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 18 版）

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