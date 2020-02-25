“农田之桥，每一步都是幸福”（他山之石）

在夜丰颂府帕邦乡，乡长助理色旺（左）正在和当地村民查看花生长势。

本报记者 赵益普摄

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泰国国家经济和社会发展委员会的调查显示，泰国77个府中，位于西北部的夜丰颂府幸福指数最高，被称为“泰国最幸福之地”。1969年起，夜丰颂府开始种植经济作物。如今，夜丰颂府的高品质经济作物全国有名，农民们过上了富足的生活，当地的生态旅游农业也取得蓬勃发展。

在当地政府指导下，根据市场需求安排种植

夜丰颂府是泰国山地最多的府之一，86%的面积都被山区覆盖。丰富多彩的经济作物，点缀着重重高山。

当地的“花生之乡”帕邦乡因盛产虎纹花生而闻名。和普通花生相比，虎纹花生油脂含量更高，口感更香脆，深受泰国民众的喜爱。在帕邦乡的一块花生田里，村民酿萍正和4个同伴一起拔花生。碧绿的花生叶子浓密茂盛。“我们家去年全年收入8万多泰铢（1元人民币约合4.5泰铢）。今年收成不错！这块田10平方公里，种的花生至少可以卖6万泰铢。花生真是个宝贝！”酿萍笑得咧开了嘴。

夜丰颂府海拔高，昼夜温差达20摄氏度，适合黄豆、花生、大蒜、玉米等经济作物的生长。过去，当地农民普遍缺乏相关种植经验。从1969年起，泰国开始推行保护泰北地区水源林区、减少山民种植罂粟和促进当地就业的皇家发展计划，发展替代种植。政府在铲除罂粟后，派专家对土壤进行分析，结合不同的气候条件，改种蔬菜、鲜花、水果、咖啡等经济作物。帕邦乡建立了农业培训中心，免费为当地农民传授黄豆、大蒜等经济作物的种植知识，并向他们提供种子。

起初，村民们种出的作物质量并不理想。当地政府高价回收这些农产品，鼓励村民坚持种植。村民们来到农业培训中心，学习松土、播种、施肥、锄草、收割等各个环节，逐渐掌握了经济作物的种植方法。农产品质量逐步上升，价钱也越卖越好。在政府的大力推广下，经济作物种植逐渐成为当地主要产业。

如今，夜丰颂府大部分农民只留一小块地种水稻。夜丰颂府下辖的7个县根据各地不同的气候土壤条件，分别主要种植大蒜、黄豆、花生、豌豆、芝麻等经济作物，村民们都说“稻米自己吃，发财靠花生大豆”。

帕邦乡乡长阿蒙·色拉谷告诉记者，全乡383户人家，种植花生的最多，其次是豌豆、黄豆，“几十年来，花生和豆子让很多农民发了财，现在乡里已经没有绝对贫困户了”。

在当地政府指导下，夜丰颂府的村民根据市场需求安排种植。前两年流行吃爆米花，农田中到处是金灿灿的玉米。这两年菜籽油很畅销，油菜花就开满了农田。

从种子到餐桌，实现经济作物产业链一体化

过去，夜丰颂府的经济作物产量大，种类多，但是没有经销商的协助，销路受到限制。村民们把大蒜直接卖给外地的中间商，每公斤售价不到15泰铢，卖出的产品质量也参差不齐。

当地商人韦拉韦吉·苏瓦发现了其中的商机。大约7年前，他在夜丰颂城区以北的宫坤隆村开办了一家名为“大叔豆子”的食品加工厂，每年从附近两个村子的20户农民手中，以每公斤25泰铢的高价收购30吨优质大蒜，加工成大蒜篮子（由数十头大蒜绑在一起，形似一个可以手提的篮子）、油炸大蒜、大蒜奶油等加工食品销往村外。

有好原料，才有好产品。据加工厂实验室工作人员木拉介绍，加工厂对收购的大蒜、黄豆、豌豆、花生的品质，都制定了严格标准。加工厂的所有产品，也都获颁泰国卫生部下属的食品药品监督管理局的质量认证证书。“知道我们收购标准高，村民们都在琢磨如何提高种植技术，有的村民种出了品质上乘的大蒜，还会主动上门来推销”。

随着产品质量的不断提升，夜丰颂大蒜远销全国。在曼谷的超市内，一头普通大蒜只要20泰铢，而一头产自夜丰颂的大蒜要30到40泰铢。即便如此，还是夜丰颂的大蒜更受欢迎。“夜丰颂大蒜明显比别处的大蒜更大更白，也更健康。”苏瓦告诉记者，不仅大蒜，夜丰颂的黄豆、花生、豌豆的品质也都比其它产地的更高，因而在各大城市热销，“‘夜丰颂’这3个字就保证了农产品的品质”。

夜丰颂政府还经常组织当地优秀的农产品加工商赴清迈、南邦等府参加农产品竞赛和展览，进一步提升产品知名度，同时寻找合适的经销商，获得更多订单。“我们的一些订单，就是在各种各样的集市、展览上达成的。”大叔豆子食品加工厂的经理普拉帕说。

夜丰颂府府尹苏邦·帕西蓬高兴地对记者表示：“农民负责种植，加工厂包装销售，政府给予政策和技术支持。从种子到餐桌，我们在府内实现了每一种经济作物的产业链一体化！”

乡村风光结合作物种植，生态旅游农业吸引众多游客

近年来，夜丰颂府恬静秀丽的乡村风光和独具特色的作物种植，吸引越来越多游客前来观光。

2008年，泰国国家旅游局在夜丰颂府成立分局，向外界推广当地农村的各类农作物，发展生态旅游农业。“泰国人喜欢亲近自然，对农作物普遍很感兴趣，我们就把农业和旅游业相结合，开发了乡村民宿、农田观光、豆子加工参观体验等一系列旅游项目。”泰国国家旅游局夜丰颂分局局长尤厅·塔厅通说。村民们以作物种植为基础，开设了各式特色食品小店，以美食吸引游客前来体验。

到访夜丰颂府的游客，都喜欢到“赛发炒豆厂”买一些油炸虎纹花生品尝。厂长宋告诉记者，7年前刚成立时，这里还只是一间小作坊。随着游客越来越多，光是零售的炒豆子已经供不应求。“这几年，业务规模一直在扩大，我又雇了四五个人，每天全国各地的订单像雪花一样飘来。”

每到周末，老城区的一家豆酱饼加工厂就挤满了游客。“这家加工厂有上百年历史了。从我奶奶辈开始做豆酱饼，我自己也干了35年。”63岁的纳伦阿姨正在加工厂的空地上晾晒豆酱饼，她告诉记者，厂里每年从固定农户手里收来10吨左右的优质夜丰颂黄豆，每张豆酱饼价格一直是1泰铢，“现在每月能卖出2000公斤的豆酱饼”。

为了吸引更多游客，夜丰颂府政府还举办了各式各样的集会、展览和节庆活动。记者来到夜丰颂府时，当地刚举办了一场大豆集市，长长的摊位紧密相挨，一眼望不到头。“泰国人喜欢逛集市，我们就在夜丰颂府的市区摆摊，摆上各个村的‘五星级产品’。这样的集市每年办20多次，周边清迈府、达府的民众都经常赶来买我们的产品。”帕西蓬说。

帕邦乡的农田里有一座观光桥，不少游客在桥上观赏玉米、油菜花、花生等农作物。这是村委会自费修建的，被当地村民称为“幸福桥”。桥头门匾上刻着一句话：“农田之桥，每一步都是幸福”。

（本报夜丰颂电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)