埃及经济发展前景向好

埃及内阁媒体中心日前公布的数据显示，2018/19财年（2018年7月至2019年6月），埃及经济增长率达到5.6%，实现了11年来最高的经济增幅。

从各项经济指标来看，埃及预算赤字和贸易赤字持续下降，外汇储备不断增加，公共债务、通胀率和失业率均出现下降。值得一提的是，埃及经济的“四大支柱”——旅游收入、侨汇收入、苏伊士运河收入和油气收入增加有力推动了经济增长。2018/19财年，埃及旅游收入超过125亿美元，创下历史新高；苏伊士运河收入达到创纪录的59亿美元，增长了1.3%。从2020年4月起，埃及将对通过苏伊士运河的散货船及液化石油气船舶的收费提高5%，进一步提高运河收入。

分析认为，埃及经济持续向好得益于政府实施的一系列改革举措。2016年，面对经济增长缓慢、公共债务增加、国际收支状况恶化和外币严重短缺等问题，埃及政府出台了刺激经济增长的许多新规和措施：埃及政府发布“2030年愿景”，与国际货币基金组织签署了一项120亿美元的贷款协议，用于为期3年的经济复兴计划，不断加大经济改革力度；金融方面，埃及政府稳定金融市场，确保公共债务的可控性；财政方面，提高税收、推行销售税改增值税、削减物价补贴，开源节流；埃及政府推出多个大型建设项目，包括新建行政首都、升级苏伊士自由贸易区等，刺激内需。

非洲开发银行发布报告预计，2020年埃及经济增长率为5.8%，2021年为6%。报告指出，埃及已成为对非洲大陆经济增长贡献最大的国家之一。

（本报开罗2月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)