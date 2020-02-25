意大利积极应对新冠肺炎疫情

意大利政府2月24日表示，截至当天16时，意大利累计有229人确认感染新冠病毒，其中6人死亡，2人治愈出院。欧盟疾控中心23日发布声明称，正密切关注意大利新冠肺炎疫情发展，将向意大利政府提供所有必要的帮助以遏制新冠病毒的持续传播。意大利政府表示，计划拨款2000万欧元应对疫情。

据意大利《晚邮报》报道，意政府已对出现确诊病例的11个市镇约5万居民实施隔离管理，措施包括禁止任何人出入封闭城镇，暂停在公共或私人场所举办会议等活动，要求市民减少外出等。禁令由警方执行，违者将面临刑事处罚，可判处最高3个月监禁或最高206欧元罚款。受疫情影响，威尼斯狂欢节庆祝活动被暂停，多场意大利足球甲级联赛赛事也宣告推迟举行。

自2月21日以来，意大利新冠肺炎确诊病例人数持续增长，确诊病例主要集中在意北部4个大区，北部经济重镇伦巴第和威尼托大区受疫情影响较严重，仅伦巴第大区就有172例确诊病例，死亡5例。目前该大区宣布，暂停除公共需要和企业内部生产之外的商业活动，鼓励远程办公，暂时关闭全境所有学校、影院、博物馆等场所并取消公共活动。威尼托大区和皮埃蒙特大区也宣布学校暂时停课。意大利总理孔特呼吁民众不要恐慌，积极配合政府行动。

意大利政府此前公布消息称，一名来自伦巴第大区的38岁男子，是意大利境内首例确诊新冠肺炎的本土传播病例，该患者的妻子、朋友以及其所就医医院的部分病患和医护人员也被确诊感染。在此之前，意大利确诊病例仅为3例，均为输入型病例。专家表示，意大利新冠肺炎疫情已从输入型传播阶段转为本土传播阶段。意大利比萨大学卫生学教授路易吉·洛帕克认为，北部地区出现了多例没有相互联系的确诊病例。

意大利卫生部紧急颁布条例，要求最近14天与新冠肺炎确诊患者有过密切接触的人员，以及从疫情严重地区返意人员必须到当地卫生部门报备并接受隔离观察。政府已启动应急专线电话，以协助公民就医和排查感染情况。

欧盟疾控中心23日发布声明称，正密切关注意大利新冠肺炎疫情发展，将向意大利政府提供所有必要的帮助以遏制新冠病毒的持续本地传播。欧盟卫生委员与食品安全事务委员基利亚基德斯表示，欧盟将与意大利共渡难关。孔特表示，目前没有必要中止申根条约，没有必要关闭国界以防控疫情。相关分析认为，受疫情影响，该国经济最活跃的北部地区停止生产活动，可能会对经济产生一定冲击。

（本报罗马2月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）

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