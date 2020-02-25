欧盟长期财政预算分歧难化解（国际视点）

欧盟特别峰会2月20日至21日在布鲁塞尔举行，主要就欧盟2021年至2027年长期财政预算寻求共识，同时讨论了应对气候变化、移民问题、数字转型等挑战制定的计划。在英国“脱欧”给欧盟留下每年约100亿欧元资金缺口的背景下，与会领导人对如何确保资金来源分歧太大，最终未能达成协议。

有欧洲媒体援引欧盟官员的话称，成员国针对欧盟预算的争执远甚于英国“脱欧”议题，凸显较发达成员国与经济相对落后成员国之间的“南北”对立。

各方围绕预算的规模和如何分配争执不下

欧盟需要在今年年底以前制定出覆盖后续7年的“多年度财政框架”方案。这一长期财政预算的作用在于，通过对相关重点领域的长期投资，刺激欧盟总体经济增长和竞争力的提高，对确保欧盟政策的稳定性，平衡地区发展，推动欧洲一体化进程意义重大。由于长期财政预算将反映未来多年内欧盟的政策重点和投资方向，因此是成员国利益争夺的焦点。

欧盟长期财政预算的分歧，主要集中在预算的规模和如何分配这两大根本性问题上。据报道，作为预算净出资国，以奥地利、荷兰、瑞典和丹麦组成的“节俭四国”不满日益增加的财政负担，要求预算规模不得超过全体成员国国民总收入的1%，并且在预算分配上应优先考虑数字化、绿色经济等新的重点领域；以东南欧国家为主的“团结之友联盟”作为预算净受益国，则要求预算规模不应低于国民总收入的1.3%，并且要确保维持在农业和促进地区发展等传统领域的投资规模。此外，在是否延续预算“返还款”制度，以及是否借预算强化对成员国国内政治和法治状况的约束等问题上，各国也争执不下。

奥地利总理库尔茨表示：“我们要求节省开支，不希望预算净出资国的负担不断上升。”瑞典总理勒文说：“我们需要首先考虑的是增加国内投资，以应对正在出现的人口变化趋势和社会问题，确保国内社会保障体系的正常运转。”

波兰副外长雅布罗斯基对此反驳说：“如果无法确保预算的规模，将严重影响欧盟的行动能力，进一步刺激疑欧主义思潮的蔓延，最终会损害欧盟整体利益。”欧洲区域委员会副主席科尔德罗表示：“欧盟需要正视不断扩大的地区发展不平衡的问题，通过长期财政预算，促进地区发展。”

英国“脱欧”造成巨大资金缺口难以补平

与上一季预算相比，原本是欧盟第二大净出资国的英国正式“脱欧”，造成了每年约100亿欧元的巨大资金缺口。新一届欧盟委员会将应对气候变化列为政策优先议题，需要加大资金投入，需要在传统领域与新的施政重点间寻求政策平衡。对此，欧洲理事会主席米歇尔坦言，这是欧盟历史上最艰难的一次谈判。

为了最大程度上获得各方支持，米歇尔在欧委会前期提案的基础上，将预算总规模设定在国民总收入1.074%的中线水平上，并适当削减农业政策资金和促进地区发展的“团结基金”，用以加大对数字化和绿色经济等领域的投资力度。同时，欧委会提议通过更灵活的分配方式给予东南欧等相对落后地区更多的政策倾斜，强调对成员国法治状况的要求。

米歇尔提出的妥协方案仍未能弥合分歧，峰会没能实现突破。会后，米歇尔难掩失望地承认，“很不幸，我们无法达成一致，我们需要更多的时间”。

欧盟委员会主席冯德莱恩敦促各成员国加大妥协力度。她说：“27个成员国代表着27种利益，每次谈判都非常艰难。如果今年内达不成一致，有可能未来7年就没有预算。没有资金支持，欧盟将没有科研、没有地区发展、没有边境保护，没有一切。”

法国总统马克龙批评说，欧盟内部正在形成一个个利益集团，这对谁都没有好处。“我们未能为欧盟宏伟的计划达成一个合理的预算。方案没有呼应欧盟关于地缘政治方面的诉求，我们无法用有限的资源做更多的事。”

折射欧盟治理能力赤字和成员间的信任危机

欧洲主流媒体均以“受阻”“挑战”等为题报道此次峰会上长期财政预算谈判的艰难境地。英国《金融时报》称，欧委会曾在峰会前再次对预案提出过修改意见，但仍未在峰会上获得通过，这表明成员国之间的分歧远超欧盟预期。

欧洲媒体认为，各方似乎都希望能够尽快达成协议，但没有一方愿意第一个做出妥协。《欧洲政治周报》的文章指出，一方面英国“脱欧”留下了巨大的财政缺口，另一方面各方又希望欧盟未来在更多领域发挥更大作用，摆在成员国面前的将是一系列长期的、艰苦的斗争。

《欧洲动态》网站刊文分析称，作为欧盟长期财政预算最大贡献国的法、德两国目前态度尚不明确，马克龙虽公开表示“1%的标准不足以让欧盟发挥真正作用”，但受国内财政压力增加的影响，法国实际上更倾向于谨慎、节俭的预算方案。德国虽然在立场上支持“节俭四国”，但更希望通过向东南欧国家适度妥协的方式，尽早解决分歧，避免影响德国在今年下半年担任欧盟轮值主席国期间其他重要政策的推行。

欧洲政策研究中心欧洲一体化问题专家拉努表示，多年财政预算案难产是欧盟内部长期积累的深层次结构性矛盾的集中反映。过去10年来，多重危机的严重侵蚀，造成成员国间利益与价值分歧的不断扩大，欧盟在治理能力上的赤字以及成员间的信任危机造成欧盟碎片化程度加剧，导致欧洲一体化进程受阻。

欧委会已发出警告，如果长期预算案一再推迟，将导致欧盟政策计划的停滞和未来项目的流产。欧洲议会财政预算谈判小组组长奥福特维尔特呼吁：“成员国领导人应该放弃狭隘、短视的国家利益，切实推动符合欧洲共同利益的目标。特别是在英国‘脱欧’后，欧盟需要给予民众一个强烈的信号，就是要把欧盟变得更强大。”

（本报布鲁塞尔2月24日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)