外国政党领导人积极评价中方抗击新冠肺炎疫情取得重要进展

本报北京2月24日电 近日，一些政党领导人致电致函中共中央对外联络部，积极评价中方抗击新冠肺炎疫情工作取得重要进展，期待同中方加强合作，共同抗击疫情。

蒙古人民党主席、总理呼日勒苏赫表示，中国为应对疫情采取了一系列有力措施，得到了世界广泛赞誉，充分展现了中国负责任大国的形象和雄厚的综合实力。在此时刻，蒙古国作为中国的邻国和全面战略伙伴，对中方予以坚定支持。相信在中国共产党的坚强领导下，在中国人民的团结努力下，中国一定能早日战胜疫情。随着情况好转，蒙中双方经贸合作和人员往来一定能早日回归正轨。

泰国人民国家力量党领导人、下议院第一副议长素察表示，最近的数据显示，中国患者治愈率明显超过病亡率，治愈患者的速度也大幅提高。这些进展令人振奋，充分证明中国政府采取的防疫举措已产生积极成效。我们坚信，中国将很快战胜疫情，并且有能力协助其他国家防控疫情。

塞内加尔独立劳动党总书记桑巴·西表示，我们高度赞赏习近平总书记的英明决断以及中国共产党领导中国人民英勇抗疫的巨大勇气，坚信中国共产党能从中国数千年的文明中汲取力量，带领中国人民战胜疫情。我们呼吁世界各国和所有进步力量为中国提供一切必要的帮助，共同应对此次公共卫生危机。

摩洛哥公正与发展党总书记、首相欧斯曼尼表示，相信中国有能力度过当前危机，守护中国人民的生命安全和身体健康。中国一定会很快恢复各领域发展，实现社会进步和人民幸福。

几内亚人民联盟—彩虹联盟全国政治局行政书记迪亚内表示，我们曾经历过埃博拉疫情，对中国人民当前的处境感同身受。几内亚人民在那场抗疫斗争中得到中国人民的宝贵支持和无私帮助，我们对此铭记在心。相信经历风雨、英勇坚强的中国人民一定能战胜此次疫情，再次书写伟大民族的荣光。

突尼斯复兴运动主席、议长格努希表示，我们赞赏中方为控制疫情扩散所采取的迅速、有效的方法，坚信在习近平总书记的领导下，中国共产党和中国政府将取得抗击疫情的最终胜利，中国经济社会将继续发展。

墨西哥劳动党主席阿纳亚表示，中国政府为保护中国人民所采取的行动既是人类社会抗击疫情的典范，也是对世界各国负责任的体现。因此，所有针对中国歧视的言行都是不能接受的。世界各国应携手努力，共同应对这次公共卫生危机，并最终战胜疫情。

此外，印度尼西亚国民民主党总主席苏利亚·巴洛、埃及社会主义党总书记沙班、几内亚比绍几内亚和佛得角非洲独立党全国书记伊雅齐、中非劳动党总书记贝阿、特立尼达和多巴哥联合民族大会党政治领袖比塞萨尔、苏里南进步改革党主席单多吉、波黑独立社会民主人士联盟主席多迪克、巴布亚新几内亚单一民族党领袖努姆、塞浦路斯民主大会党主席奈奥菲多、科摩罗复兴公约党总书记优素福、德国左翼党干事长辛德勒等政党领导人也在来电来函中赞赏中方为保护中国和世界人民生命安全和身体健康所做出的巨大努力，相信疫情过后，中国经济将迎来新一轮发展。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 17 版）

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