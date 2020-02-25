完善治理，中国探索提供重要启示（和音）

在疫情的大考面前，世界必须展现强大高效的组织动员能力，与时俱进完善治理体系、提升治理能力，以开放的态度加强团结合作

2月23日，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议召开，再次令世界对中国强大的组织动员能力赞叹不已。这是全面总结当前疫情防控工作、全面部署重点任务和重大举措的重要会议，向世界展示了中国能力、中国意志和中国信心。“防控工作取得的成效，再次彰显了中国共产党领导和中国特色社会主义制度的显著优势。”习近平总书记的话，正是国际社会的普遍共识。

新冠肺炎疫情是一次危机，也是对国家治理体系和能力的一次大考。面对新中国成立以来传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件，中国坚持全国一盘棋，统一指挥、统一行动，打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，为保障本国人民生命安全和身体健康、维护全球公共卫生安全尽责担当。无论是联合国对“中国做出了强大且令人印象深刻的反应”的肯定，国际舆论对中国“史无前例”的防控举措的称赞，还是世界卫生组织作出“中国展现的领导力和政治意愿值得其他国家学习”的积极评价，都反映了中国答卷的世界形象。

“在疫情面前，中国政府展现出强大高效的组织和动员能力，令我印象深刻，这正是中国制度的优势！”法国前总理拉法兰如是表示。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，全国统筹协调，广大人民群众众志成城、守望相助，各条战线、各个行业积极参与。以极大政治勇气果断要求湖北省对人员外流实施全面严格管控，调派330多支医疗队、41600多名医护人员驰援抗疫最前线，迅速开设火神山、雷神山等集中收治医院和方舱医院，组织19个省份对口支援……中国在短时间内完成一项项看似不可能完成的任务，坚定了国际社会对中国战胜疫情的信心。与此同时，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，尽最大努力降低疫情对经济社会发展的影响。国际社会普遍认为，中国展现的出色的领导能力、应对能力、组织动员能力、贯彻执行能力，是其他国家做不到的，为世界防疫树立了典范。

小智治事，大智治制。防控新冠肺炎疫情的过程中，中国不懈致力于完善国家治理体系、提升治理能力，着眼提高未来的“答卷能力”。针对疫情暴露出来的短板和不足，中国正采取切实有效的行动强化公共卫生法治保障、改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全重大疾病医疗保险和救助制度、健全统一的应急物资保障体系，把在疫情防控中积累的经验真正转化为应对突发重大公共卫生事件的体制机制。中国在国家治理上的探索与完善，生动诠释了中国特色社会主义制度的与时俱进，这也是中国打赢这场没有硝烟的战争所倚重的制度保障，并为世界打赢疫情防控阻击战提供了宝贵经验。埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利对此深为赞叹，指出这些举措将进一步提升国家治理能力，对中国和世界非常重要。

战胜疾病关乎各国人民的安危，团结合作是最有力的武器。中方秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。中国积极主动同世卫组织和国际社会开展合作和信息交流，迅速分享部分毒株全基因组序列，研制成功快速检测试剂盒，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，努力防止疫情在世界蔓延。这些行动体现出中国负责任大国的担当，彰显出中国特色社会主义制度开放合作的气度。中国展现的团结合作精神，为世界携手抗击疫情奠定了基调。170多个国家领导人和40多个国际和地区组织负责人对中国表示慰问和支持，饱含对中国负责任举措的高度认可。

“如何在全球化的世界中应对公共卫生事件，中国在这方面开展了全新探索，历史很可能为此感谢中国。”深入分析中国采取的疫情防控措施，美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩如是表示。世人的确应当认识到，抗击疫情离不开命运共同体意识，中国的探索与实践，已经带给世界重要启示。在疫情的大考面前，世界必须展现强大高效的组织动员能力，与时俱进完善治理体系、提升治理能力，以开放的态度加强团结合作。

《 人民日报 》（ 2020年02月25日 04 版）

(责编：杨光宇、曹昆)