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黎巴嫩确诊新冠肺炎病例 联黎司令部多部门联合视察我维和医疗分队

2020年02月24日23:12  来源：人民网-国际频道
 
2020年2月24日，联黎部队任务支持中心主任梅尔娃_克劳奇携多部门视察中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队（黄世峰 摄）
2020年2月24日，联黎部队任务支持中心主任梅尔娃_克劳奇携多部门视察中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队（黄世峰  摄）

人民网贝鲁特2月24日电 黎巴嫩当地时间2月24日上午，由联黎部队（联合国驻黎巴嫩临时部队）任务支持中心主任梅尔娃·克劳奇女士携联黎军事、民事、卫生、工程、信息、运输、安全等十几个部门一行20余人，到中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗分队军营视察, 高度肯定和赞扬了中国维和医院医疗保障能力及人道主义救援活动，并现场协调各部门解决了医院工作生活中的一些实际困难。

参观时，梅尔瓦·克劳奇女士首先提出要看隔离病房，病房内不仅医疗设施齐全，还有独立洗漱间、电视机、健身器材和图书等休闲设施。在询问得知我院防疫物质充分、所有医护人员都经过防疫相应专业培训时，她由衷的伸出大拇指说：“你们很棒！你们的工作让我很放心。”她逐间诊室参观并与医护人员交流，得知我放射技师工作量大，工作环境及防护设备还很落后时，马上将卫生部门和工程部门的负责人叫到面前，让他们想办法解决医护人员自我防护问题。在了解到联合国提供的设施还存在一些其他问题后，还将随队前来的水电和消防等工程师留下来现场协助解决问题。

中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队队长李如振介绍，克劳奇携多部门来我院视察，高度肯定了我们的医疗技术水平，同时也帮解决了一些实际问题。下一步，我们全队人员将共同努力为联黎部队提供更高质量的医疗服务。

据了解，黎巴嫩自本月确诊首例新冠肺炎病例以来，我维和医院高度关注疫情的变化，积极做好疫情防治方面的准备工作。（ 李潇 黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）

(责编：贾文婷、杨牧)
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