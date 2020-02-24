新华社吉隆坡2月24日电 （国际观察）马哈蒂尔突然辞职 马政局重新“洗牌”

新华社记者林昊 郁玮

马来西亚总理府24日宣布，总理马哈蒂尔当天向最高元首阿卜杜拉递交辞呈。此前，马哈蒂尔所属的土著团结党宣布退出执政的希望联盟（希盟）。这一出人意料的变化意味着希盟失去在国会下议院的多数地位，马来西亚政局面临重新“洗牌”。

跌宕起伏

最近几天，马来西亚政坛出现一系列戏剧性变化。21日晚，希盟举行最高理事会会议。外界传言，部分希盟成员试图在会上推动确定马哈蒂尔卸任总理并由前副总理安瓦尔接任的日期。但会议深夜结束后，马哈蒂尔在新闻发布会上表示，他将继续担任总理直到今年年底马来西亚举办完亚太经合组织领导人非正式会议后，而具体卸任时间要由他自己决定。

此后，土著团结党、前执政党马来民族统一机构（巫统）等分别在23日举行会议。有媒体报道说，土著团结党将与巫统等政党组成新的执政联盟，相关政党的领导人已于23日觐见最高元首阿卜杜拉。传闻所涉及政党的上百名国会议员23日晚聚集在吉隆坡市郊一家酒店，但马哈蒂尔并未现身。

人民公正党主席安瓦尔和民主行动党秘书长、财政部长林冠英等希盟其他成员党领导人24日上午赴马哈蒂尔家中与他会谈。会谈结束后，安瓦尔对媒体表示，他对会谈感到满意，但并没有提到会谈结果。

此后，有马来西亚当地媒体报道了马哈蒂尔辞职的消息，总理府也很快发表了马哈蒂尔递交辞呈的声明。紧接着，以土著团结党名誉主席办公室名义发表的一份声明表示，马哈蒂尔辞去土著团结党名誉主席职务。

政局波动

就在总理府宣布马哈蒂尔递交辞呈前，马哈蒂尔所属的土著团结党宣布退出希盟，同时表示该党所有国会议员继续支持马哈蒂尔担任总理。人民公正党署理主席、经济事务部部长穆罕默德·阿兹明·阿里等11名国会议员也宣布退出希盟。

随着这些国会议员的退出，希盟已经失去了在国会下议院的多数地位。

马来西亚议会是国家最高立法机构，由上议院和下议院组成。下议院议席共222个，议员任期5年。在下议院占多数的政党或联盟可以组建政府，其领袖出任总理。马来西亚没有法律禁止议员跳槽到其他政党，这就为政局的变化提供了空间。

自马来西亚1957年独立后，以巫统为核心的多党联盟曾长期执政，而马哈蒂尔在1981年至2003年间担任总理长达22年。2018年5月，马哈蒂尔以反对党领导人身份率领希盟在大选中获胜，他本人时隔15年再度出任总理。希盟胜选被认为是马哈蒂尔和安瓦尔合作的结果，马哈蒂尔多次表示将在一段时间后将总理职位交给安瓦尔。

然而，希盟上台后很快暴露了执政经验不足的问题，加上不少竞选承诺未能兑现，引发民众不满，导致希盟在最近几次国会和地方议会补选中接连落败。而马哈蒂尔对于移交总理职务一事也一直没有确定具体日期，引发外界猜测。

如何走向

目前，马哈蒂尔尚未公开解释辞职原因和下一步打算。有分析人士认为，马哈蒂尔辞职是“以退为进”。在退出希盟后，土著团结党可能联合巫统领导的国民阵线、伊斯兰党以及一些地方政党组成新的执政联盟，马哈蒂尔将继续担任总理。

但马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑认为，眼下的情况让马哈蒂尔感到挫败，他可能希望就此远离政治。土著团结党退出希盟后，形成新的执政联盟并不容易。

林冠英24日下午举行新闻发布会，谴责一些希盟领导人试图与其他政党联手组建新政府。林冠英说，在当天上午与马哈蒂尔的会面中，马哈蒂尔表示将辞去总理职务，理由是不愿与巫统共事。林冠英表示，马哈蒂尔辞职是为了原则，民主行动党将继续提议由他担任总理。

安瓦尔也在最新采访中告诉媒体，马哈蒂尔说自己没有参与组建新政府。

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