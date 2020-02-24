外交部新任发言人赵立坚主持首场记者会 

人民网讯 据外交部发言人办公室微信公众号消息，2月24日外交部例行记者会恢复在蓝厅举行，在发言人华春莹介绍下，外交部第31任发言人赵立坚亮相蓝厅，主持首场记者会。

华春莹表示，各位记者朋友们，大家下午好！别来无恙？经过3个星期的网上记者会，外交部例行记者会从今天起正式恢复在蓝厅举行。不过今天主持记者会的不是我，而是我的新同事——新闻司副司长赵立坚。从今天起，赵立坚副司长将作为外交部发言人正式开始主持外交部例行记者会。

在座很多中外记者朋友可能对赵立坚副司长都不陌生，可能很多是“未见其人，已闻其声”。赵立坚副司长从事外交工作已经24年，曾经在外交部亚洲司、驻美国使馆和驻巴基斯坦使馆工作过，有着丰富的外交经验和良好的沟通能力，媒商高，媒缘也很好。我们相信他会和各位中外记者朋友们融洽相处，愉快合作。我也相信各位记者朋友会像支持我和耿爽一样支持赵立坚副司长的工作。现在我就把讲台交给赵立坚副司长。

赵立坚表示，谢谢华春莹司长！非常高兴跟大家见面！今天是我第一次主持外交部例行记者会，也是外交部例行记者会从网上记者会恢复常态的第一天。作为外交部第31任发言人，我将努力向我的前任们学习，加强跟各位记者朋友们的沟通、交流与合作，希望我们能够一起讲好中国故事，传递中国声音。谢谢大家！

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