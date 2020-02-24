人民网>>国际

综述：南苏丹组建新政府　和平发展任重道远 

2020年02月24日20:57  来源：新华网
 

新华社内罗毕2月23日电 综述：南苏丹组建新政府 和平发展任重道远

新华社记者白林

南苏丹过渡联合政府22日成立，前最大反对派领导人里克·马沙尔宣誓就任过渡联合政府第一副总统。据南苏丹媒体报道，过渡联合政府将运行3年，为举行下届大选铺平道路。

南苏丹总统萨尔瓦·基尔22日表示，过渡联合政府的成立意味着“和平已来到南苏丹”，并且是“不可逆转的”。马沙尔表示，将与基尔密切合作，落实2018年签署的和平协议，为实现和平而努力。

分析人士指出，2013年以来，基尔和马沙尔之间的权力纷争引发全国范围的武装冲突，过渡联合政府的成立让饱受战乱之苦的南苏丹人民看到和平的曙光。

联合国难民署高级专员菲利波·格兰迪说，过渡联合政府的成立给南苏丹人民带来了希望，现在应该结束他们的苦难了。

东非政府间发展组织表示，南苏丹各方应摒弃前嫌，翻开新的一页。该组织将继续为促进南苏丹和平稳定提供必要的政治、技术和物质支持。

这是马沙尔第三次出任第一副总统。2013年7月，基尔解除马沙尔第一副总统职务后，双方爆发武装冲突。经联合国斡旋，双方于2015年8月签署《解决南苏丹冲突协议》。2016年4月，基尔和马沙尔共同参与组建民族团结过渡政府，马沙尔再次出任第一副总统。同年7月，两派武装人员再次发生激烈冲突，马沙尔逃离首都朱巴，基尔随后解除了马沙尔的职务。

南苏丹位于东非内陆，面积约62万平方公里，人口约1200万，被认为是世界上最贫穷的国家之一。

2011年7月9日，南苏丹从苏丹独立后，国内不断发生武装冲突。该国共有100多个部族，总统基尔来自最大部族丁卡族，马沙尔则来自第二大部族努埃尔族。南苏丹枪支泛滥，部族间矛盾经常以武力解决。努埃尔族主要分布在石油资源丰富的北部地区，因此希望在国家财富和权力分配方面获得优待，由此与丁卡族产生尖锐矛盾。

分析人士认为，南苏丹错综复杂的部族矛盾短时间内难以消弭，来之不易的和平势头能否保持下去还有待观察。从目前来看，未来该国发展仍面临诸多不确定因素，如何尽快发展经济、有效消除贫困，如何妥善处理部族间财富与权力的分配，如何合理安置反对派武装人员等，都是过渡联合政府面临的难题。

联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和南苏丹政府联合发布的报告指出，至少一半以上的南苏丹人将在今年5月至7月面临严重饥荒。南苏丹今年严重营养不良的儿童将达到130万。

南苏丹民间社会活动家和政治评论员埃德蒙·亚卡尼说，希望过渡联合政府能尽快解决腐败、司法系统薄弱等问题，防止国家再次陷入战乱。

(责编：贾文婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved