新华社内罗毕2月23日电 综述：南苏丹组建新政府 和平发展任重道远

新华社记者白林

南苏丹过渡联合政府22日成立，前最大反对派领导人里克·马沙尔宣誓就任过渡联合政府第一副总统。据南苏丹媒体报道，过渡联合政府将运行3年，为举行下届大选铺平道路。

南苏丹总统萨尔瓦·基尔22日表示，过渡联合政府的成立意味着“和平已来到南苏丹”，并且是“不可逆转的”。马沙尔表示，将与基尔密切合作，落实2018年签署的和平协议，为实现和平而努力。

分析人士指出，2013年以来，基尔和马沙尔之间的权力纷争引发全国范围的武装冲突，过渡联合政府的成立让饱受战乱之苦的南苏丹人民看到和平的曙光。

联合国难民署高级专员菲利波·格兰迪说，过渡联合政府的成立给南苏丹人民带来了希望，现在应该结束他们的苦难了。

东非政府间发展组织表示，南苏丹各方应摒弃前嫌，翻开新的一页。该组织将继续为促进南苏丹和平稳定提供必要的政治、技术和物质支持。

这是马沙尔第三次出任第一副总统。2013年7月，基尔解除马沙尔第一副总统职务后，双方爆发武装冲突。经联合国斡旋，双方于2015年8月签署《解决南苏丹冲突协议》。2016年4月，基尔和马沙尔共同参与组建民族团结过渡政府，马沙尔再次出任第一副总统。同年7月，两派武装人员再次发生激烈冲突，马沙尔逃离首都朱巴，基尔随后解除了马沙尔的职务。

南苏丹位于东非内陆，面积约62万平方公里，人口约1200万，被认为是世界上最贫穷的国家之一。

2011年7月9日，南苏丹从苏丹独立后，国内不断发生武装冲突。该国共有100多个部族，总统基尔来自最大部族丁卡族，马沙尔则来自第二大部族努埃尔族。南苏丹枪支泛滥，部族间矛盾经常以武力解决。努埃尔族主要分布在石油资源丰富的北部地区，因此希望在国家财富和权力分配方面获得优待，由此与丁卡族产生尖锐矛盾。

分析人士认为，南苏丹错综复杂的部族矛盾短时间内难以消弭，来之不易的和平势头能否保持下去还有待观察。从目前来看，未来该国发展仍面临诸多不确定因素，如何尽快发展经济、有效消除贫困，如何妥善处理部族间财富与权力的分配，如何合理安置反对派武装人员等，都是过渡联合政府面临的难题。

联合国粮食及农业组织、联合国儿童基金会、世界粮食计划署和南苏丹政府联合发布的报告指出，至少一半以上的南苏丹人将在今年5月至7月面临严重饥荒。南苏丹今年严重营养不良的儿童将达到130万。

南苏丹民间社会活动家和政治评论员埃德蒙·亚卡尼说，希望过渡联合政府能尽快解决腐败、司法系统薄弱等问题，防止国家再次陷入战乱。

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