赵立坚就任外交部第31任发言人 首场发布会“火力全开”

24日，外交部新任发言人赵立坚首次亮相蓝厅，主持他作为外交部第31任发言人的首场例行记者会。外交部发言人华春莹介绍，赵立坚已经从事外交工作24年，曾主要从事中国与周边地区国家事务，也善于通过媒体向外界介绍中国的情况和政策。

如华春莹所说，不少记者和公众对于赵立坚并不陌生，可以说是“未见其人，先闻其声”。赵立坚此前在推特上的辉煌“战绩”已经为他赢得了国际国内关注度。24日赵立坚甫一亮相，不少网友就表达了支持：“终于等到你”，“我们战狼没输过”。

质问《华尔街日报》——

有骂人的嚣张，为何没有道歉的勇气？

24日的首场记者会，赵立坚即火力全开。有记者指出，53名《华尔街日报》在华员工致信该报管理层，要求修改此前发表的《中国是真正的亚洲病夫》文章标题，但该报拒不改变立场。

对此，赵立坚强调两点，第一，面对恶意侮辱、抹黑，中国不做“沉默的羔羊”。第二，该报以新闻报道和评论相对独立为由，百般推诿，没有道理。《华尔街日报》究竟谁来负责任？谁出来道歉？《华尔街日报》既然有骂人的嚣张，为什么没有道歉的勇气？世界上只有一份《华尔街日报》，该报既然一意孤行，就应当承担相应的后果。

“手撕”美国前驻联合国大使——

你令人惊讶地无知

2019年7月，赵立坚在推特“一战成名”，成为舆论眼中的“网红”、“推特上最红的‘战狼’外交官”。

赵立坚在推特上严厉批评了西方22国对中国新疆政策的抹黑，引起美国前驻联合国大使苏珊·赖斯的激烈回应，她在推特上要求中国驻美大使崔天凯将赵立坚送回国。有趣的是，赵立坚当时担任的是驻巴基斯坦使馆公使衔参赞，并非赖斯以为的驻美外交官。赵立坚据实回怼，称自己常驻伊斯兰堡，只不过10年前曾在华盛顿居住而已，直言赖斯才是“惊人地无知”。此次交锋引发了全世界的围观，BBC指出，中国外交官的语言风格更加直接强硬。

“揭晓”华为招黑原因——

看看华为的标识。它把苹果切成了碎片……

赵立坚也是一位外交界的“机智担当”。2019年5月21日，赵立坚在推特上发布了一张“苹果被切成片”的照片。他开玩笑说：“突发新闻：特朗普这么痛恨一家中国民营企业的原因揭晓了。看看华为的标识。它把苹果切成了碎片……”这个玩笑立刻引起美国彭博社的注意，称一名中国外交官在为华为辩护时，有点幽默。

恢复3人制，外交“天团”将更受瞩目

24日，外交部新闻司司长华春莹发布推特介绍中国外交部新任发言人赵立坚，称赵立坚作为发言人的首次亮相“令人印象深刻”，并表示“很幸运”有他加入发言人队伍。华春莹、耿爽、赵立坚，又恢复3人规模的外交部发言人“天团”将更受瞩目。

赵立坚简历

赵立坚，男，1972年11月生，河北人，硕士研究生毕业。

1996-1999 外交部亚洲司科员、随员；

1999-2003 中国驻巴基斯坦使馆随员、三秘；

2003-2009 外交部亚洲司三秘、二秘、副处长、一秘（其间：2005.2-2005.12韩国发展研究院公共政策与管理学院公共政策专业研究生，获公共政策硕士学位）；

2009-2013 中国驻美国使馆一秘；

2013-2015 外交部亚洲司一秘、处长；

2015-2019 中国驻巴基斯坦使馆参赞、公使衔参赞；

2019- 外交部新闻司副司长。

(责编：贾文婷、杨牧)