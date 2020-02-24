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韩新冠肺炎累计确诊833例 政府呼吁居民减少外出

2020年02月24日18:20  来源：人民网-国际频道
 

　　人民网首尔2月24日电 韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当日下午4点，单日新增新冠肺炎确诊病例231例，累计确诊增至833例，死亡病例增至8例。

　　为防止疫情进一步扩散，中央防疫对策本部本部长郑银敬当天在例行记者会上表示，近期将发布“国民预防守则”修订版。根据修订版预防守则，有疑似症状者应尽量避免外出并接受居家观察。孕妇、65岁以上高龄者、有慢性疾病者最好不要去人群聚集的地方，访问医疗机构或外出时必须戴口罩。另外还建议民众严格遵守个人卫生守则，避免与有发烧、呼吸道疾病症状者接触。

　　郑银敬还呼吁疫情重点管理区的居民尽量减少外出或访问其他地区，接受隔离人员应彻底遵守防疫部门和医务人员的指示，有发烧、呼吸道症状者先拨打辖区卫生站和疾病管理本部紧急热线电话（1339），然后按照指示前往筛查诊所接受检查。

　　同日，首尔市政府表示将推行市公务员“错锋上下班制”等各项防疫举措，减少人群聚集风险。逾七成首尔市公务员改为早10点上班、晚7点下班，此举可有效减轻地铁、公交车高峰拥堵，最大限度降低出门在外的感染风险。

　　首尔市长朴元淳还要求大韩商工会议所会长朴容晚给予协助，要求商工会议所、中小企业中央会以及各企业、公共和民间机构的4.2万名员工积极支持政府落实防疫举措。（实习生 凌翔意）

(责编：贾文婷、杨牧)
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