外交部新任发言人赵立坚亮相

中国外交部新任发言人赵立坚24日正式履新，首次主持外交部例行记者会，为外交部第31任新闻发言人。

外交部自1983年建立新闻发言人制度，是最早设立固定新闻发布机制的中国政府部委之一。现担任发言人的是新闻司司长华春莹和副司长耿爽、赵立坚。

外交部发言人赵立坚背景资料

外交部现任新闻司副司长赵立坚是外交部第31任发言人，是一位履历丰富、创新有为的资深外交官。他具有丰富的外交工作经验，曾主要从事中国与周边地区国家事务，也善于通过媒体向外界介绍中国的情况和政策。相信赵立坚本人的丰富外交阅历将对他担任外交部发言人这一职务起到良好的促进作用。

赵立坚简历

赵立坚，男，1972年11月生，河北人，硕士研究生毕业。

1996-1999 外交部亚洲司科员、随员；

1999-2003 中国驻巴基斯坦使馆随员、三秘；

2003-2009 外交部亚洲司三秘、二秘、副处长、一秘(其间:2005.2-2005.12韩国发展研究院公共政策与管理学院公共政策专业研究生，获公共政策硕士学位)；

2009-2013 中国驻美国使馆一秘；

2013-2015 外交部亚洲司一秘、处长；

2015-2019 中国驻巴基斯坦使馆参赞、公使衔参赞

2019- 外交部新闻司副司长。

外交部发言人机制简介

外交部于1983年正式建立发言人制度，是中国最早建立发言人制度的政府部门。该机制37年来一直延续到今天从未中断，有着悠久传承和优良传统。今天的外交部发言人制度系统完备、科学规范、运行高效。外交部是目前中国唯一每个工作日都举行例行记者会的政府部门。这一做法得到国内外舆论的普遍关注和高度评价。

从1983年至今，外交部共产生了31任发言人。他们始终致力于介绍和阐释中国外交的理念、方针和政策，维护国家主权、安全和尊严，增进国内外对中国外交的理解，促进中国与世界各国的友好合作。

外交部发言人制度的发展完善伴随着中国改革开放不断深化的进程，契合了时代进步的潮流，契合了中国同世界关系的发展轨迹，契合了中外相互了解的需求。这是这一制度持续发展的源动力。展望未来，外交部发言人制度还将会伴随着时代的脚步不断向前迈进。

(责编：于洋、徐祥丽)