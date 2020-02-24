人民网>>国际

特写：圣保罗狂欢节上的中国主题桑巴巡游

2020年02月24日16:08  来源：新华网
 

　　新华社圣保罗2月23日电 特写：圣保罗狂欢节上的中国主题桑巴巡游

　　新华社记者宫若涵　陈威华　赵焱

　　5辆各具特色的彩车、十几款独具匠心的服装，鲜明的中国元素伴随着热情洋溢的桑巴节奏……当地时间23日凌晨4时，在巴西圣保罗的桑巴大道上，由“玛丽亚镇联合”桑巴舞校奉献的以中国为主题的盛大巡游拉开序幕。

　　“玛丽亚镇联合”拥有66年历史，是圣保罗14所特级组桑巴舞校中的一所。在这场巡游表演中，有众多巴西华侨华人和孔子学院老师的身影。打头阵的是圣保罗华星艺术团6名女演员带来的舞蹈。她们身穿绿色舞裙、手持茉莉花伞，化了独特的戏曲妆容，散发着春天的气息，展示着浓郁的中国文化特色。

　　华星艺术团团长李青霞对记者表示，通过巡游排练和比赛，感受到了中国文化与巴西本土文化的融合，对促进中巴人民的相互了解和友谊起到了非常重要的推动作用。

　　巴西唐韵艺术团团长林筠是第三次参加狂欢节表演，她所带领的团队在第一辆花车的阁楼上跳舞。该阁楼由一条“巨龙”引出，模拟的是北京颐和园的佛香阁，古香古色。

　　林筠说：“能够在具有世界影响力的巴西狂欢节彩车上宣传中国的文化和发展，我感到非常高兴和荣幸，特别是每次高唱‘哦，中国，哦，中国’的歌词时，都心潮澎湃。”

　　与唐韵艺术团一起在彩车上表演的还有圣保罗州立大学孔子学院的8名老师，其中就包括罗金。她说：“这是第一次这么近距离地接触狂欢节，深入其内部，惊叹于花车的精致繁复。”

　　在最后一辆象征中国航天科技成就的彩车上，由巴西北京文化交流协会招募的、包括坎皮纳斯州立大学孔子学院老师在内的30余名华人，身着中国少数民族传统服饰，与巴西演员一同展现中国多样的服饰文化。

　　在巴西从事汉语教学的廖思就在这辆彩车上进行表演。她说，这是她第一次参加狂欢节，又是中国主题，几千名巴西人穿着中国服饰，自己非常兴奋和自豪。

　　中巴社会文化研究中心主席罗士豪也参加了这辆彩车的巡游。他说：“我十分高兴和激动。这场巡游既展现了传统中国，又展现了现代中国。我想所有人都会喜欢如此精彩的表演。”

(责编：于洋、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved