新华社圣保罗2月23日电 特写：圣保罗狂欢节上的中国主题桑巴巡游

新华社记者宫若涵 陈威华 赵焱

5辆各具特色的彩车、十几款独具匠心的服装，鲜明的中国元素伴随着热情洋溢的桑巴节奏……当地时间23日凌晨4时，在巴西圣保罗的桑巴大道上，由“玛丽亚镇联合”桑巴舞校奉献的以中国为主题的盛大巡游拉开序幕。

“玛丽亚镇联合”拥有66年历史，是圣保罗14所特级组桑巴舞校中的一所。在这场巡游表演中，有众多巴西华侨华人和孔子学院老师的身影。打头阵的是圣保罗华星艺术团6名女演员带来的舞蹈。她们身穿绿色舞裙、手持茉莉花伞，化了独特的戏曲妆容，散发着春天的气息，展示着浓郁的中国文化特色。

华星艺术团团长李青霞对记者表示，通过巡游排练和比赛，感受到了中国文化与巴西本土文化的融合，对促进中巴人民的相互了解和友谊起到了非常重要的推动作用。

巴西唐韵艺术团团长林筠是第三次参加狂欢节表演，她所带领的团队在第一辆花车的阁楼上跳舞。该阁楼由一条“巨龙”引出，模拟的是北京颐和园的佛香阁，古香古色。

林筠说：“能够在具有世界影响力的巴西狂欢节彩车上宣传中国的文化和发展，我感到非常高兴和荣幸，特别是每次高唱‘哦，中国，哦，中国’的歌词时，都心潮澎湃。”

与唐韵艺术团一起在彩车上表演的还有圣保罗州立大学孔子学院的8名老师，其中就包括罗金。她说：“这是第一次这么近距离地接触狂欢节，深入其内部，惊叹于花车的精致繁复。”

在最后一辆象征中国航天科技成就的彩车上，由巴西北京文化交流协会招募的、包括坎皮纳斯州立大学孔子学院老师在内的30余名华人，身着中国少数民族传统服饰，与巴西演员一同展现中国多样的服饰文化。

在巴西从事汉语教学的廖思就在这辆彩车上进行表演。她说，这是她第一次参加狂欢节，又是中国主题，几千名巴西人穿着中国服饰，自己非常兴奋和自豪。

中巴社会文化研究中心主席罗士豪也参加了这辆彩车的巡游。他说：“我十分高兴和激动。这场巡游既展现了传统中国，又展现了现代中国。我想所有人都会喜欢如此精彩的表演。”

(责编：于洋、徐祥丽)