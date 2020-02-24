二十国集团财长和央行行长会议 金融界人士对中国经济前景持乐观态度

央视网消息： 二十国集团财政部长和中央银行行长会议23日下午在沙特首都利雅得闭幕。本次二十国集团财政部长和中央银行行长会议期间，阿联酋迪拜国际金融中心首席商务发展官贾法里接受了总台记者的专访。他对中国经济在2020年的前景持乐观态度。

贾法里表示，他十分关注中国在疫情防控工作中的进展，对包括银行和金融在内的各行业在政府相关政策和措施支持下陆续迎来复工复产非常欢迎，并充分肯定中国针对疫情在优化资源调配和加强金融支持等方面做出的努力。

迪拜国际金融中心首席商务发展官 贾法里：我们对中国政府在防控疫情方面有高度的信心。如果世界上有一个政府能够做到如此大规模地调动资源，那一定是中国政府。我们在支持中国政府的同时，也将全力支持我们的中国客户们，他们都展现出了强大的恢复能力。

贾法里说，中国具有巨大的消费市场和行之有效的政策支持，尽管从短期看疫情会形成干扰，但不会从根本上影响中国经济长期发展势头，而中国也将继续在国际贸易体系中继续扮演重要角色。

迪拜国际金融中心首席商务发展官 贾法里：尽管我们看到一些在亚洲的国际会议被推迟，国际旅行也有不便的情况，但这都是短期的影响。我们十分有信心在疫情最严重的时段过去之后中国经济将会在下半年迎来巨大反弹。

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