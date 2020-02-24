意大利新冠病毒感染者升至152人

新华社罗马2月23日电（记者陈占杰）意大利政府23日说，意大利目前共有152人确认感染新冠病毒，其中3人病亡，1人治愈出院。确诊病例主要集中在该国北部4个大区。

意大利公民保护部部长、新冠病毒应急委员会专员安杰洛·博雷利23日告诉媒体，一名本身患有癌症等基础疾病的新冠病毒感染者23日去世，使感染者中的病亡人数增至3人。除3个病亡病例和1人治愈出院外，其余确诊患者包括伦巴第大区110人、威尼托大区21人、艾米利亚-罗马涅大区9人、皮埃蒙特大区6人、拉齐奥大区2人。

目前意大利尚未找到“零号病人”，此前怀疑的一名从上海返回的意大利人及几位经常光顾同一家咖啡馆的华人新冠病毒检测结果均呈阴性。

对意大利疫情发展，意总理孔特当天向媒体表示：“担忧可以理解，但恐慌没有必要。”

意大利已经根据法令对北部出现至少一例确诊病例的若干城镇采取了封闭措施。这些措施包括禁止任何人出入封闭城镇，但城镇内的流动暂不受影响；暂停在公共或私人场所举办活动或会议；暂停教育活动及相关旅行；关闭博物馆、办公室以及除药店、食品店外的商店；限制或暂停客货运输等。警察等负责实施上述措施，违者将被起诉。

受疫情影响，威尼斯狂欢节以及北部地区的4场意甲足球联赛已经暂停。

(责编：于洋、徐祥丽)