叙首都大马士革周边遭以色列导弹袭击

新华社大马士革2月23日电（记者郑一晗）据叙利亚媒体报道，叙利亚首都大马士革周边23日晚遭以色列导弹袭击，大部分导弹被叙防空系统拦截。

当地时间23日23时25分许，大马士革上空持续响起爆炸声。叙利亚国家电视台随即报道说，以色列战机从戈兰高地上空向大马士革周边地区发动多轮导弹袭击，大部分“敌方导弹”被叙防空系统拦截，未击中目标。

叙国家电视台援引叙军方消息报道说，此次袭击造成的损失尚在调查中，但可以确定导弹未击中任何一个机场。

另据总部设在英国的“叙利亚人权观察组织”消息，以色列空袭的目标是大马士革国际机场附近伊朗支持的民兵阵地。

以色列国防军23日晚发表声明说，以军当晚袭击了位于叙利亚大马士革南部阿德莱耶地区的一处巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）军事院落以及加沙地带多个杰哈德军事目标，以回应杰哈德武装人员当日向以色列境内发射了多枚火箭弹。声明说，位于叙境内的这一军事院落是杰哈德在叙利亚的活动中心，用于武器研究、开发及对其武装人员进行技术培训。

叙利亚内战爆发后，以军曾多次以打击伊朗军事设施为由，空袭叙利亚境内目标，以方称其中一些设施存放着伊朗向黎巴嫩真主党输送的武器。叙利亚和伊朗政府均否认伊朗在叙有驻军。（参与记者：尚昊、陈文仙）

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