综合消息：多国政要和官员对中国抗击新冠肺炎疫情表达坚定支持

新华社北京2月24日电 综合新华社驻外记者报道：近来，一些外国政要和官员积极评价中国政府和人民为抗击新冠肺炎疫情所作的努力，表示坚定支持中方打赢这场疫情防控战。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩日前说，黎巴嫩声援中国抗击疫情的努力，对中方为防控疫情付出的巨大努力表示赞赏，对中方同各国以及世界卫生组织的防疫合作予以肯定，相信中方将成功克服此次挑战，造福全人类。

亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相在会见中国驻亚美尼亚大使田二龙时表示，亚方高度赞赏中方采取有力措施应对疫情并取得明显成效，愿与中方继续合作共同抗击疫情。他深信中国人民一定能够最终取得抗击疫情的胜利，尽快恢复正常生活。作为中国的友好伙伴，亚方愿为中方抗击疫情提供支持和帮助。

突尼斯总理沙赫德专程到中国驻突使馆慰问，表达对中方抗击疫情的支持。他表示，中方采取的有力措施不仅使疫情得到有效控制，更为阻止疫情向世界蔓延作出巨大贡献。突方愿尽一切努力协助中方抗击疫情，相信中国将在经历疫情考验后变得更加强大。

立陶宛总理斯克韦尔内利斯日前表示，立陶宛对全力抗击疫情的中国人民和奋战在一线的医务工作者表示支持，希望疫情早日得到全面遏制，为此立陶宛将与国际社会一起向中国提供人道主义援助并与中方密切合作以阻止疫情在全球蔓延。

柬埔寨国王高级顾问、国王办公厅主任斯雷诺利表示，莫尼列太后陛下十分关注疫情发展，已委托其向中国驻柬大使王文天转交太后陛下个人筹集的防疫口罩。此外，太后陛下每日在王宫为中国祈福，祝愿中国政府和人民早日战胜疫情。

法国经济社会环境理事会主席贝尔纳斯科尼、几内亚经济社会理事会主席迪亚洛分别致信全国政协副主席、中国经济社会理事会主席张庆黎，积极评价中国政府和人民为抗击疫情所作的不懈努力，表示全力支持中方早日战胜疫情，并对中国人民致以诚挚慰问。（参与记者：李良勇、李铭、黄灵、郭明芳、毛鹏飞）

(责编：于洋、徐祥丽)