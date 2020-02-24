美媒：《华尔街日报》员工要求该报正式道歉

【环球时报特约记者 鹿文】“更改标题，对读者道歉!”美国《华尔街日报》的“辱华标题”丑闻近日闹得沸沸扬扬，甚至在该媒体内部也掀起波澜：该报数十名工作人员日前签署联名信，要求《华尔街日报》就《中国是真正的亚洲病夫》一文所引发的强烈负面影响正式道歉。

据美国《纽约时报》23日报道，这封联名信共汇集有53名记者和编辑的签名，于本月20日通过《华尔街日报》中国分社社长郑子扬的电子邮箱发出。收信人分别是该报发行单位——美国道琼斯公司首席执行官刘易斯，以及道琼斯所属的母公司——新闻集团首席执行官汤姆森。信件联署者多为《华尔街日报》驻中国内地及香港地区的工作人员，此前被中国外交部吊销记者证的3名记者——北京分社社长李肇华、记者邓超及温友正也在其中。不过，联名者不包括郑子扬，他只负责代发邮件。

《华盛顿邮报》23日称，联名信明确指出，其标题带有“贬损含义”“冒犯了包括中国人在内的很多人”。信件称：“我们要求你们考虑更正标题，并对这篇报道所冒犯的受众——包括我们的读者、同事、消息源提供者等各方进行道歉。”这封信详细剖析了当前的“利害关系”，提醒高层注意，中国现阶段的公众愤怒是“真实存在”的。信件称：“如若不采取相关行动，我方深切担忧我社未来一段时间的运营和员工士气将会受到进一步的损害。不仅如此，这一事件还会对《华尔街日报》的品牌以及我社在中国这一重要新闻阵地的报道能力造成长期性损害。”

这封联名信还提到《华尔街日报》“亚洲病夫”一文所引起的内部争议，披露早就有工作人员提醒中方会采取相应行动;有人质疑，在新冠肺炎疫情暴发期间，这样的文章会不会显得非常“恶趣味”。信件说：“我们认为，此文‘无意冒犯他人’的说法不具备说服力。肯定有人清楚它将造成一场大范围的攻击。就算没人意识到，对于已经酿成的错误，也应该予以纠正并道歉。”

遗憾的是，《华尔街日报》及道琼斯公司直至22日仍维持此前立场。该报发言人塞韦林豪斯22日在一份声明中表示，该报“深刻理解”其雇员及他们的家人在中国境内所面临的“极大挑战”，并呼吁采取“公开对话”的方式取得相互理解，对他们提供相应支持。道琼斯公司方面证实已收到联名信，不过该公司的声明与《华尔街日报》方面口径一致，并表示将继续致力于协助3名驻华记者的“复职”。

(责编：于洋、徐祥丽)