人民网>>国际

美媒：美印高调秀亲近“各怀心思”

2020年02月24日09:02  来源：人民网-环球时报
 

　　【环球时报驻印度特派记者 胡博峰】美国总统特朗普24日将抵达古吉拉特邦，开启他上任后的首次访印之旅。虽然特朗普在印度的停留时间只有36个小时，但是印方为他安排了丰富且声势浩大的活动。不过，多家媒体质疑美国总统此行能带来印美关系的高光时刻。

　　据印度“News 18”新闻网23日报道，除了美国总统和第一夫人梅拉尼娅外，一行12人组成的美国官方代表团也将访问印度，包括特朗普的女儿伊万卡及其丈夫库什纳、商务部长罗斯等。特朗普23日在推特上转发了一段印度影片《巴霍巴利王2：终结》的视频剪辑片段，并称“非常期待与印度的伟大朋友们会面”。美国《华尔街日报》称，特朗普日前表示“将有500万到700万人在那里欢迎我”，之后他又将这一数字提高到了1000万。

　　印度总理莫迪23日也发表推文，欢迎特朗普前往印度参加“历史性活动”。《印度时报》称，在艾哈迈达巴德全球最大板球场举办的“你好，特朗普”活动将有10万多人参加。此外，莫迪24日还将陪同特朗普夫妇赴阿格拉市参观泰姬陵。阿格拉市政府还将向特朗普授予象征“欢迎”的银钥匙。25日，莫迪和印度总统科温德将分别为特朗普一行举办午宴和晚宴。

　　“高调搞曝光，低调谈贸易”，沙特《阿拉伯新闻报》以此来形容美印政府在此次访问中的相关活动。报道认为，特朗普的访问无法掩盖当前两国间的紧张关系，特别是在贸易和涉及宗教的《公民身份法》修正案(CAA)问题上。美国已明确表示，特朗普将在两国领导人会晤期间谈及“宗教自由”问题。印度《经济时报》援引消息人士的话称，印美此次可能无法达成贸易协议，而华盛顿试图将全部责任推给新德里。此前美国一名官员还明确说，除非印度采取互惠的贸易行动，否则美国不会恢复印度所期待的普惠制贸易地位。

　　《纽约时报》和英国广播公司(BBC)均认为特朗普此次访印并受到高规格接待是双方在各取所需。《纽约时报》说，在弹劾审判之后，特朗普急于转移国内视线，而莫迪也希望能暂时缓解因CAA引发的抗议压力。BBC认为，印度正面临因经济下行、贸易保护主义政策等造成的多重困难，在此背景下，莫迪政府将“义不容辞地”向特朗普示好，避开这位美国总统对贸易协议的执着，将注意力集中在美印关系的战略潜力上。此外，莫迪希望美国领导人改变对印度的总体态度。

(责编：于洋、徐祥丽)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved