美媒：美印高调秀亲近“各怀心思”

【环球时报驻印度特派记者 胡博峰】美国总统特朗普24日将抵达古吉拉特邦，开启他上任后的首次访印之旅。虽然特朗普在印度的停留时间只有36个小时，但是印方为他安排了丰富且声势浩大的活动。不过，多家媒体质疑美国总统此行能带来印美关系的高光时刻。

据印度“News 18”新闻网23日报道，除了美国总统和第一夫人梅拉尼娅外，一行12人组成的美国官方代表团也将访问印度，包括特朗普的女儿伊万卡及其丈夫库什纳、商务部长罗斯等。特朗普23日在推特上转发了一段印度影片《巴霍巴利王2：终结》的视频剪辑片段，并称“非常期待与印度的伟大朋友们会面”。美国《华尔街日报》称，特朗普日前表示“将有500万到700万人在那里欢迎我”，之后他又将这一数字提高到了1000万。

印度总理莫迪23日也发表推文，欢迎特朗普前往印度参加“历史性活动”。《印度时报》称，在艾哈迈达巴德全球最大板球场举办的“你好，特朗普”活动将有10万多人参加。此外，莫迪24日还将陪同特朗普夫妇赴阿格拉市参观泰姬陵。阿格拉市政府还将向特朗普授予象征“欢迎”的银钥匙。25日，莫迪和印度总统科温德将分别为特朗普一行举办午宴和晚宴。

“高调搞曝光，低调谈贸易”，沙特《阿拉伯新闻报》以此来形容美印政府在此次访问中的相关活动。报道认为，特朗普的访问无法掩盖当前两国间的紧张关系，特别是在贸易和涉及宗教的《公民身份法》修正案(CAA)问题上。美国已明确表示，特朗普将在两国领导人会晤期间谈及“宗教自由”问题。印度《经济时报》援引消息人士的话称，印美此次可能无法达成贸易协议，而华盛顿试图将全部责任推给新德里。此前美国一名官员还明确说，除非印度采取互惠的贸易行动，否则美国不会恢复印度所期待的普惠制贸易地位。

《纽约时报》和英国广播公司(BBC)均认为特朗普此次访印并受到高规格接待是双方在各取所需。《纽约时报》说，在弹劾审判之后，特朗普急于转移国内视线，而莫迪也希望能暂时缓解因CAA引发的抗议压力。BBC认为，印度正面临因经济下行、贸易保护主义政策等造成的多重困难，在此背景下，莫迪政府将“义不容辞地”向特朗普示好，避开这位美国总统对贸易协议的执着，将注意力集中在美印关系的战略潜力上。此外，莫迪希望美国领导人改变对印度的总体态度。

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