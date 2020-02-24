(抗击新冠肺炎)走红视频显民心所向 “欧洲心脏”助力抗击疫情

中新社布鲁塞尔2月23日电 (记者 德永健)近日一段模拟“中国游客因新冠肺炎疫情遭歧视”的视频在比利时网民中间走红。视频导演安排三名青年扮演中国游客，两名女演员扮演比利时民众。在布鲁塞尔地铁车厢，两名女演员故意对三名“中国游客”恶语相向，甚至逼他们提前下车，以此拍下车厢其他乘客的反应。

在这段迄今点击量超过90万次的视频里，可以看到多数乘客对借新冠肺炎疫情歧视中国人或亚洲人的行径十分反感，更有乘客挺身而出，与两名女演员扮演的“恶人”对峙，怒批她们宣扬种族歧视，观看视频的网民则在评论区留言，“病毒催生的种族主义者比得病的人还多”。

其实视频导演事后对媒体坦言，他对拍摄现场大多数乘客的积极反应感到意外。不容忽视的是，1月末曾有比利时媒体刊登辱华漫画，借疫情侮辱中国国旗，引发中国驻比利时使馆严正抗议，表示这一做法不仅有违新闻职业道德，更挑战基本良知，要求立即撤下漫画并采取有效措施消除恶劣影响。

与个别无良媒体相比，虽然“歧视中国游客”的场景系视频导演设计安排，但地铁车厢乘客对种族歧视的批驳让人看到民心所向，那就是疫情面前共同的敌人应该是新冠病毒，而不是中国人或亚洲人，更不能任由种族歧视蔓延，正如一位女乘客在视频中大声诘问，“现在歧视中国人，然后是不是阿拉伯人？再然后是不是非洲人？”

布鲁塞尔既是比利时首都，亦是欧盟总部所在地，一向被视为“欧洲心脏”。无独有偶，2月中旬欧洲议会就新冠肺炎疫情进行辩论，欧盟委员会平等委员达莉强调，针对中国人和亚洲人的歧视与欧盟法律相悖，欧盟委员会对此零容忍；多数议员在辩论中也表示，针对中国人和亚洲人的歧视有悖于欧盟基本价值观，应尽力杜绝此类现象。

面对民众的善意和欧盟“反歧视”表态，中国驻欧盟使团团长张明早前表示赞赏，他指这是在精神层面给予中国的有力支持，无论对中国人民还是欧洲人民，都是负责任行为，相信会对抗击疫情发挥积极作用。

在物质层面，张明介绍欧盟委员会主席冯德莱恩同中方领导人通电话时，主动表示欧方愿尽力提供支持和帮助，“欧盟方面说到做到”，2月初调动首批12吨防护装备运往武汉；据中方统计，计入23日运往中国的又一批防护装备，欧盟调动的物资总量超过55吨。

此外，1月末欧盟紧急拨款1000万欧元用于研究新冠肺炎疫情；据知，目前中欧卫生专家通过视频会议保持着密切沟通，双方在疫情诊断治疗、科学信息共享、医学临床实验等方面探讨了深入开展合作的可能性。

不可否认，由于疫情在意大利等欧盟成员国蔓延，现在欧洲一些民众对中国人或亚洲人心态复杂。据记者了解，比利时有中餐厅接到过谩骂电话，也有中餐厅反映求职工人因担心疫情爽约，但正如世卫组织总干事谭德塞所言，现在全球面临的最大敌人不是病毒本身，而是引发对立的仇恨和污名化，此时更需携手并肩对付一个共同敌人，而不能“任由恐惧、怀疑和非理性将我们四分五裂”。(完)

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